اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 22 تشرين الثاني 2026 بتحليل التطورات العسكرية والميدانية، في ظل تصاعد التوترات والمؤشرات التي اعتبرتها متجهة نحو مواجهة حتمية بين إيران والولايات المتحدة و"إسرائيل". وذهبت بعض الصحف إلى طرح ضرورة المبادرة بتوجيه الضربة الأولى، مستندة إلى تقديرات بأن الطرف الأميركي و"الإسرائيلي" يستكمل استعداداته لجولة جديدة من الحرب، فيما تناولت صحف أخرى حدود الدعم الروسي والصيني لطهران، والتحذيرات داخل المؤسسة العسكرية الأميركية من استمرار الانتشار العسكري المكثف في المنطقة وما يسببه من استنزاف للموارد والجاهزية القتالية.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "كيهان" مقالاً بعنوان "إذا كانت الحرب حتمية فلماذا لا نوجه الضربة الأولى؟"، اعتبرت فيه أن الأدلة الميدانية والتحركات العسكرية الأميركية والملفات الاستخباراتية وتصريحات مسؤولي البيت الأبيض تشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قتالي، وتستكملان الاستعدادات اللوجستية، بالتوازي مع اختلاق ذرائع لشن جولة جديدة من العدوان على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي يتحدث علناً عن "تدمير إيران"، ويصر على فرض حصار بحري وجوي، فيما تحدثت عن غارات جوية محدودة في جنوب البلاد وعمليات واسعة في مجال الحرب المعلوماتية، تتناول مزاعم بشأن "القنبلة القذرة" والسدود الإيرانية، عبر وسائل إعلام غربية بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن". ورأت أن تجربة العدوانين السابقين وفرض الحرب خلال المفاوضات تطرح سؤالاً استراتيجياً بشأن أسباب انتظار واشنطن لإطلاق الرصاصة الأولى، بدلاً من المبادرة إلى تغيير المعادلة.

وفي قراءتها للحرب الإعلامية، قالت "كيهان" إن التحركات الأميركية و"الإسرائيلي"ة تهدف إلى تهيئة الرأي العام العالمي قبل أي عملية عسكرية واسعة. واستشهدت بتقرير لشبكة "سي إن إن" تحدث عن تفكير إيران في استخدام "قنبلة قذرة" في واشنطن، مشيرة إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت، وفق ما أوردته، أن المعلومات المتعلقة بالتهديدات الكيميائية والبيولوجية الإيرانية التي استندت إليها هذه المزاعم مصدرها النظام "الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة السياسية الخارجية الأميركية تعمل على إضفاء طابع تاريخي وحضاري على المواجهة، مستشهدة بخطاب وزير الخارجية ماركو روبيو الشهر الماضي في أثينا، حين أشار إلى الحروب الإيرانية اليونانية وغزو زركسيس، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار محاولة استقطاب أوروبا إلى جانب واشنطن.

كما رأت أن التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" بشأن السدود ومشاريع نقل المياه الإيرانية، والذي زعم أنها أُنشئت لتلبية احتياجات المدن الصاروخية، يهدف إلى توفير ذرائع لاستهداف البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء. وربطت ذلك بتهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدمير محطات تحلية المياه الإيرانية، وبحديث مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" عن قطع المياه والكهرباء عن إيران عبر طلعات جوية.

واعتبرت "كيهان" أن الوضع الراهن لم يعد حالة "لا حرب ولا سلام"، مشيرة إلى أن الحصار البحري الذي وصفه ترامب نفسه بـ"القرصنة" يمثل، وفق تقديرها، عملاً حربياً صريحاً. وأضافت أن تجربة المفاجأة مرتين وفرض الحرب خلال المفاوضات تثبت، بحسب قراءتها، أن التعويل على المسار الدبلوماسي يمنح الخصم وقتاً لاستكمال استعداداته الهجومية. كما أشارت إلى أن قدرة خط إنتاج الصواريخ الإيراني تضاعفت عدة مرات مقارنة بما كانت عليه خلال حرب الأربعين يوماً، معتبرة أن ضعف الولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً وعملياتياً يجعل انتظار هجومها خطأً استراتيجياً.

ودعت الصحيفة إلى تغيير المعادلة عبر المبادرة العسكرية، وطرحت مجموعة من المسارات، في مقدمتها كسر الحصار من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة في الدول العربية التي تضع أراضيها ومجالها الجوي، بحسب وصفها، في خدمة العمليات العسكرية الأميركية. كما دعت إلى إغلاق باب المندب بالتزامن مع تعزيز جبهة المقاومة، وتوسيع نطاق استهداف القواعد والمراكز اللوجستية وأنظمة الرادار والقواعد الجوية والسفن الأميركية في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى استهداف 26 قاعدة ومركزاً عسكرياً أميركياً خلال الحرب السابقة.

وفي سياق متصل، تحدثت "كيهان" عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز والخليج، ليس فقط باعتبارهما ممراً لنحو 20 في المئة من إمدادات الطاقة العالمية، بل أيضاً لمرور كابلات الألياف الضوئية البحرية التي قالت إن أكثر من 95 في المئة من حركة البيانات والمعاملات المصرفية وخدمات الحوسبة السحابية واتصالات مراكز البيانات تعتمد عليها. واعتبرت أن استهداف هذا الممر الحيوي سيحمّل الاقتصاد العالمي والقدرات العسكرية الأميركية وحلفاء واشنطن الإقليميين تكلفة كبيرة.

وخلص المقال إلى أن المبادرة بالهجوم، وفق منطق الصحيفة، باتت ضرورة استراتيجية لفرض كلفة مرتفعة على الولايات المتحدة وحلفائها، وتعطيل حساباتهم العسكرية والاقتصادية، ومنع واشنطن وتل أبيب من اختيار زمان المواجهة ومكانها.

في المقابل، تناولت صحيفة "إيران" في مقال بعنوان "معضلة إيران في شنتشن: مصالح مشتركة أم تفاهم على الخلافات؟" دلالات الاجتماع الثلاثي الذي جمع دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في مدينة شنتشن، معتبرة أن أهمية الاجتماع بالنسبة لطهران لا تقتصر على طرح الملف الإيراني في محادثات القادة، بل تتصل بوقوع إيران عند تقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية للقوى الثلاث.

وقالت الصحيفة إن سلوك القوى الكبرى لا يمكن تقييمه استناداً إلى المواقف المعلنة أو الصداقات السياسية والاتفاقيات الاستراتيجية وحدها، لأن حسابات الأمن والقوة والمصالح الاقتصادية والمكانة الدولية تظل العامل الحاسم في تحديد سياساتها. ولفتت إلى أن تقاطع المصالح بين الصين وروسيا وإيران في مواجهة الأحادية الأميركية لا يعني بالضرورة تبني بكين وموسكو جميع مطالب طهران أو استعدادهما لتحمل تبعاتها.

واعتبرت أن تصريحات ترامب بعد الاجتماع بشأن مناقشة برنامج إيران النووي وضرورة استمرار تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز تؤكد حضور طهران في حسابات الأمن القومي للقوى الكبرى، لكنها لا تثبت التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن مستقبل إيران. وميّزت بين إدراج قضية دولة على جدول المفاوضات وبين الاتفاق على كيفية التعامل معها، أو تشكيل التزامات عملية قابلة للتنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى ترتيبات تلبي مخاوفها الأمنية ومخاوف حلفائها، ولا سيما إسرائيل، وتحد من القدرات الاستراتيجية الإيرانية، في حين تركز الصين على الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة ومنع توسع التنافس مع واشنطن. أما روسيا، فتنظر إلى التطورات من زاوية ميزان القوى وموقعها في أوراسيا ومنع ترسيخ الهيمنة الأميركية.

وفي ما يتعلق بالصين، أوضحت "إيران" أن أهمية طهران بالنسبة لبكين ترتبط بأمن الطاقة والترابط الاستراتيجي لأوراسيا وتوازن القوى في غرب آسيا. ورأت أن إضعاف إيران قد يؤدي إلى زيادة النفوذ الأميركي في المنطقة، بما يتعارض مع بعض المصالح الصينية طويلة الأمد، لكن بكين لا تستطيع إدارة علاقتها مع طهران على حساب علاقاتها الاقتصادية والسياسية الأوسع مع واشنطن، نظراً إلى حاجتها للأسواق والتكنولوجيا والاستثمارات واستقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت أن السياسة الصينية تقوم على الموازنة بين الحفاظ على شريك إقليمي مهم وتجنب الانجرار إلى مواجهة مكلفة مع الولايات المتحدة. وقد تعارض بكين توسيع العقوبات الأحادية وتدعو إلى احترام سيادة إيران وتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، لكنها قد تطلب من إيران المرونة في بعض الملفات عندما تتعارض مواقفها مع مصالح الصين الاقتصادية ومصالحها في مجال الطاقة.

أما روسيا، فرأت الصحيفة أنها أقرب إلى إيران من منظور سياسي وأمني مقارنة بقوى أخرى، وأن التعاون بين البلدين يعزز موقع موسكو الجيوسياسي في القوقاز وبحر قزوين وآسيا الوسطى وغرب آسيا. لكنها شددت على أن روسيا بدورها تتحرك وفق أولوياتها الأوسع، وتسعى إلى الحفاظ على هامش للمناورة في علاقاتها مع القوى الكبرى والجهات الإقليمية، ما يعني أن دعمها لطهران في ملف لا يضمن تطابق المواقف في ملفات أخرى.

وخلص المقال إلى أن الصين وروسيا قد ترغبان في الحفاظ على مكانة إيران، لكنهما تسعيان في الوقت نفسه إلى منع اضطراب واسع في النظام الاقتصادي والأمني الإقليمي. فاستقرار تدفقات الطاقة يمثل مصلحة حيوية للصين، بينما يرتبط مفهوم الاستقرار بالنسبة إلى إيران، وفق الصحيفة، بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية أيضاً. لذلك، فإن الاتفاق على ضرورة الاستقرار لا يعني بالضرورة الاتفاق على تعريفه أو على ترتيباته.

وأكدت الصحيفة أن طهران لا ينبغي أن تبني سياستها على توقع ضمانات غير محدودة من علاقاتها مع الشرق، كما لا ينبغي لها تجاهل فرص الاستفادة من التحالفات القائمة. واعتبرت أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة إيران على رفع تكلفة تجاهل مصالحها بالنسبة إلى القوى الكبرى، عبر تعزيز تماسكها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية وفاعلية دبلوماسيتها.

من جهتها، تناولت صحيفة "وطن أمروز" في مقال بعنوان "القيادة المركزية الأميركية: ليس لدينا وقت" تحذيرات داخل المؤسسة العسكرية الأميركية من استمرار الانتشار العسكري المكثف في غرب آسيا، مشيرة إلى أن الوقت المتاح أمام واشنطن لاتخاذ قرار بشأن الحرب أو الاتفاق مع إيران يتقلص، وأن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى استنزاف موارد الجيش الأميركي وتراجع جاهزيته القتالية.

واستندت الصحيفة إلى معلومات نقلتها ثلاثة مصادر مطلعة لصحيفة "فايننشال تايمز"، تفيد بأن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" حذر الرئيس دونالد ترامب من أن استمرار الانتشار العسكري المكثف في المنطقة بعد نهاية كانون الأول، أي لمدة شهر ونصف إضافي، قد يضعف الجاهزية القتالية الأميركية.

ونقلت عن أحد المصادر قوله إن القيادة المركزية أبلغت ترامب بأن الوقت ينفد، وأن الولايات المتحدة تهدر الأموال والجاهزية القتالية. كما أفاد مصدر آخر بأن القيادة نبهت إلى أن اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانتشار الواسع للقوات في مواجهة إيران يعني استمرار استنزاف الموارد المالية والقدرات العسكرية التي تحتاج إليها واشنطن لمواجهة تهديدات أخرى حول العالم.

واعتبرت "وطن أمروز" أن هذه التحذيرات تتجاوز كونها تقريراً عسكرياً عن استهلاك الاحتياطيات وتراجع القدرة العملياتية، وتحمل رسالة استراتيجية إلى البيت الأبيض مفادها أن عليه الاختيار بين خوض الحرب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لأن استمرار حالة التردد والانتشار المكثف يضر بالمصالح الأميركية. ورأت أن التحذيرات المتعلقة باستنزاف الذخائر ومحدودية الموارد وصعوبة الحفاظ على الجاهزية في ظل انتشار طويل الأمد تعكس صعوبة إبقاء المواجهة معلقة من دون تكبد كلفة متزايدة.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير صادر عن مصادر أميركية، بينها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يفيد بأن الولايات المتحدة استهلكت ثلثي مخزوناتها من بعض الذخائر الرئيسية خلال حرب الأربعين يوماً ضد إيران وبعدها. كما ذكّرت بتحذيرات سابقة أطلقها خبراء أميركيون من أن الحرب على إيران ستؤدي إلى تراجع القدرات العسكرية الأميركية من دون تحقيق نتائج توازي تكلفتها.

وفي هذا الإطار، استشهدت بمقال للباحثين مايكل كوهين وويل سميث من مركز ستيمسون بعنوان "هل الحرب على إيران مجدية؟"، خلصا فيه إلى أن الحرب لم تكن مبررة من حيث التكلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن ترامب دخل الحرب بأهداف شملت تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية وإضعاف القوة العسكرية لطهران وتعزيز الأمن الأميركي، لكنه واجه في المقابل ارتفاع الإنفاق العسكري واستنزاف احتياطيات الذخيرة وارتفاع أسعار الطاقة وتضرر القواعد العسكرية.

وقدّر الباحثان التكلفة المباشرة للحرب بما لا يقل عن 50 مليار دولار بعد نحو ثلاثة أشهر، محذرين من أن التكاليف غير المباشرة على الاقتصادين الأميركي والعالمي بلغت مئات المليارات من الدولارات.

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