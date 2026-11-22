واصل جيش العدو "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في يومه الـ409، مع تصاعد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، بالتزامن مع توغل دباباته مجددًا قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء غارات جوية وإطلاق نار إسرائيليين.

واستشهد مواطن منتصف الليلة الماضية، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، وأسفرت أيضًا عن إصابة ثلاثة مواطنين.

كما أعلن مستشفى ناصر استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته جراء استهداف منطقة المسلخ جنوبي خان يونس ظهر أمس.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات "إسرائيلية" مركبة كانت توزع الطعام قرب ملعب برشلونة في حي تل الهوى، جنوب غربي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء كانوا يعملون في منظمة خيرية بريطانية، وكانوا يوزعون وجبات من الأرز عند استهدافهم.

وفي شمال القطاع، استشهد مواطن، وأصيب مواطنان آخران برصاص جيش العدو "الإسرائيلي" في مخيم حلاوة.

ميدانيًا، توغلت دبابات "إسرائيلية" فجر اليوم قرب جسر وادي غزة، وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، فيما نسف جيش العدو "الإسرائيلي" مباني سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول إلى 1671 شهيدًا، إضافة إلى 6062 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 851.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 74,736 شهيدًا و176,194 مصابًا.

وأضافت أنها أدرجت 12 شهيدًا في الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

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