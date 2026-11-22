أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء في الحرس اعترضت ودمّرت، طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ-1"، المخصصة للاستطلاع والقتال، من نسخة المدى الممتد، وذلك شرق مضيق هرمز.

وقال حرس الثورة، في بيان، إن عملية الاعتراض نُفذت باستخدام منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة للحرس الثوري، وبنيران وصفتها بالدقيقة والفعّالة.

وأضاف البيان أن هذه الطائرة هي المسيّرة الأميركية العشرون التي تعلن إيران إسقاطها، والرابعة المخصصة للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأميركي التي يتم تدميرها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وأكد الحرس مجددًا أن المجال الجوي الإيراني "خط أحمر" للقوات المسلحة، محذرًا من أن أي عدوان أو انتهاك لهذا المجال سيواجه برد وصفه بالقاسي والحاسم والمقتدر.

وأشار البيان إلى أن كوادر الدفاع الجوي التابعة للحرس، من النخب الشابة والمتخصصة، تتمتع بالاستعداد العملياتي الكامل، وتستخدم قدرات متطورة للمراقبة والاستطلاع، إلى جانب متابعة تحركات القوات المعادية في المنطقة ورصد التهديدات الجوية واكتشافها وتعقبها لحظة بلحظة.

وأضاف أن هذه القوات تعتمد على دمج البيانات الاستخباراتية والعملياتية والتنسيق المتكامل مع الأقسام الهجومية في حرس الثورة الإسلامية، مؤكدًا جاهزيتها لمواجهة التهديدات بحزم واستهداف مصادر انطلاقها في حال استمرار العدوان.

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