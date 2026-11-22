نقلت المحللة السياسية في صحيفة "معاريف"، أنّا بارسكي، عن مصادر حريدية مطّلعة على المحادثات مع أفيغدور ليبرمان إحراز تقدم فيها، رغم عدم التوصل حتى الآن إلى مسودة اتفاق أو عرض مخطط مفصّل على الحاخامات، مؤكدة أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود.

وذكرت بارسكي، أن العمل الأساسي يتركز حاليًا في لجنة الخارجية والأمن، حيث تجري عملية مسح قانوني شاملة تمهيدًا لصياغة قانون جديد للتجنيد.

ويشكّل مخطط التجنيد الذي اقترحه ليبرمان عام 2018 أساسًا للمباحثات. ووفقًا للمصادر الحريدية، فإن المخطط مقبول لديها كنقطة انطلاق، مع تقديرات بإمكانية حصول صيغة محدّثة منه على موافقة القيادة الحاخامية.

لكن الحريديم يدركون أن الاقتراح القديم لا يمكن اعتماده كما هو، في ظل التغيّرات التي طرأت على الواقع الأمني بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وثلاث سنوات من الحرب متعددة الجبهات. ولذلك، يتطلب المخطط إدخال تعديلات وملاءمات تأخذ في الاعتبار احتياجات جيش الاحتلال، والأحكام القضائية القائمة، والظروف الأمنية الجديدة.

وتبحث لجنة الخارجية و"الأمن" في المكوّنات التي يمكن الإبقاء عليها من اقتراح عام 2018، وتلك التي تستوجب التغيير. وبعد استكمال المسح القانوني، يُتوقع إعداد مسودة مفصّلة يعرضها يعقوب آشر على الحاخامات لدراستها واتخاذ القرار بشأنها.

وشددت المصادر الحريدية على عدم وجود وثيقة متفق عليها حتى الآن يمكن تقديمها إلى القيادة الحاخامية، موضحة أن المحادثات تتقدم، لكن الاتفاق لم يُنجز بعد، ولم يُطلب من الحاخامات اتخاذ موقف من الصيغة التي ستنتج عن أعمال المسح.

وفي سياق متصل، يقدّر مسؤولون في حزب "يهدوت هتوراه" أنه في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد وموافقة الحاخامات عليه، فإن حزب "شاس" سينضم أيضًا إلى الحكومة برئاسة غادي آيزنكوت.

وبحسب تقديراتهم، سيوجّه حاخامات شاس رئيس الحزب أرييه درعي إلى الانضمام للحكومة، وسيجد صعوبة في رفض ذلك في ظل غياب بديل يضمن تنظيم مكانة طلاب المعاهد الدينية.

ولا تخفي المصادر أن درعي لا يرغب في المشاركة بحكومة تضم اليسار، لكنها تؤكد أن تقدير انضمامه يستند إلى موقف "يهدوت هتوراه"، ولا يعكس قرارًا اتُخذ داخل حزب شاس. وترى هذه التقديرات أنه إذا وافق الحاخامات على تسوية بشأن التجنيد، فسيكون من الصعب على درعي تبرير رفض الانضمام إلى حكومة قادرة على تنفيذها.

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