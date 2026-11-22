رأى المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي، أن الكيان الصهيوني يعيش حالة من الاضطراب في ظل تصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقيادة جيش الاحتلال بشأن التعامل مع إيران، معتبرًا أن نتنياهو يواصل توظيف المخاوف الأمنية في إطار معركته السياسية، ولا سيما في مواجهة تحركات رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة.

وأشار أشكنازي إلى أن نتنياهو وجّه، قبل ساعات من دخول السبت، رسالة جديدة إلى الجمهور "الإسرائيلي" دعا فيها إلى الوحدة، بعد أن أطلع أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية و"الأمن"، ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، على ما وصفه بالوضع الأمني المعقد الذي تواجهه "إسرائيل".

ونقل أشكنازي عن نتنياهو قوله إن "إسرائيل" تقف عند "مفترق طرق حاسم وتاريخي"، مضيفًا: "لا توجد هنا أي مناورة إعلامية ولا أي مبالغة. المعطيات معروضة أمامهم، ولذلك فإن ما هو مطلوب الآن هو تحمّل المسؤولية. والمسؤولية تعني الوحدة". واختتم نتنياهو رسالته بالقول إن "مصير "إسرائيل" على المحك".

واعتبر أشكنازي أن نتنياهو يواصل حملة التخويف التي بدأها قبل الانتخابات واستمر فيها خلالها، وصولًا إلى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الخطاب الأمني انتقل من التحذير من تهديد نووي يستهدف "تل أبيب"، إلى الحديث عن حكومة تضم مؤيدين للإرهاب، ثم إلى التحذير من تطوير إيران أسلحة كيميائية وقنابل قذرة.

ولفت الكاتب إلى أن إرسال رئيس "الموساد" رومان غوفمان وآخرين إلى الولايات المتحدة للحديث عن المساعي الإيرانية لتطوير هذه الأسلحة تزامن مع تقارير إعلامية أميركية رسمت صورة عن احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية في هجومها المقبل.

وفي مقابل خطاب نتنياهو، أشار أشكنازي إلى أن مستوى القلق لدى الجمهور "الإسرائيلي" بلغ مستويات مرتفعة، حتى باتت الطائرات الأميركية المزوّدة بالوقود، التي تحلّق فوق "تل أبيب" في طريقها إلى مطار "بن غوريون"، تثير تكهنات فورية بشأن اقتراب الحرب، رغم أن المواجهة لم تبدأ حتى الآن.

وبعد ظهور نتنياهو الذي أثار المخاوف، وقبل نحو ساعة من دخول السبت، طلب من المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، العميد إيفي دفرين، في خطوة وصفها أشكنازي بالاستثنائية، نشر رسالة لتهدئة الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال دفرين إن الجيش يجري تقييمات مستمرة للوضع، وإنه في حالة جاهزية كاملة لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية، مؤكدًا أنه لا تغيير في التعليمات، وأن الجيش سيبلغ الجمهور بأي مستجدات. ودعا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد حصرًا على البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش.

ووصف أشكنازي رئيس هيئة الأركان إيال زمير، وقائد سلاح الجو عومر تيشلر، ورئيس شعبة الاستخبارات شلومي بيندر، والمتحدث العسكري إيفي دفرين، بأنهم باتوا خلال الأيام الأخيرة يتولون دورًا في توضيح التطورات المتعلقة بإيران، وعرض أبعادها ضمن إطارها الصحيح، مع تحديد جدول زمني للتعامل معها.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب أن الجيش "الإسرائيلي" أكد في نهاية الأسبوع أن إيران لا تمتلك في الوقت الراهن وسيلة قادرة على تهديد وجود "إسرائيل"، رغم استمرار جهودها لاستعادة قدراتها الباليستية وتطوير وسائل إضافية، بينها أسلحة كيميائية وربما بيولوجية. وأضاف أن إيران لا تزال بعيدة عن امتلاك القدرة على إلقاء قنبلة قذرة على "إسرائيل".

ومع ذلك، يكرر الجيش "الإسرائيلي"، بحسب أشكنازي، أن "إسرائيل" ستضطر خلال الفترة المقبلة إلى خوض مواجهة أخرى مع إيران، لكنه يفضّل تنفيذها بالتعاون مع الجيش الأميركي، ويرى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مبرر لخوض حرب منفردة من دون مشاركة واشنطن.

وأشار أشكنازي إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارًا بشن هجوم على إيران، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستدخل بعد يومين فترة الأعياد، بدءًا بعيد الشكر ثم عيد الميلاد. واعتبر أن توقيت الأعياد يثير الشكوك بشأن استعداد ترامب لبدء مواجهة عسكرية جديدة خلال هذه الفترة.

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