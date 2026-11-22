أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع إحباط مخطط لتفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين كانتا في طريقهما إلى محافظة ذمار وسط اليمن، بعد رصد تحركات مشبوهة وضبط أشخاص متورطين في تجهيزهما، فيما كشفت التحقيقات الأولية، عن أسماء أشخاص تولوا الإشراف والتنسيق والإعداد للعملية، التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المواطنين.

وأكد مدير أمن محافظة الضالع، العميد حسين الحمزي، أن إحباط المخطط تحقق بفضل الدور الذي أداه المواطنون في رصد التحركات المشبوهة ونقل المعلومات في الوقت المناسب، إلى جانب يقظة الأجهزة الأمنية وجهوزيتها والتنسيق بين مختلف التشكيلات، التي استخدمت وسائل حديثة لم يفصح عن تفاصيلها.

وأشاد بتكامل الجهوزية الأمنية وتنسيق الأدوار بين التشكيلات المختلفة، وهو ما مكّن الأجهزة الأمنية، من ضبط العمليتين قبل وصول السيارة والدراجة النارية المفخختين إلى وجهتهما في محافظة ذمار.

وأشار الحمزي إلى أن التحقيقات الأولية مع المضبوطين كشفت، عن دور ضابط سعودي يُدعى زايد العيسي، كان أحد ضباط اللجنة الخاصة وتولى الإشراف والتنسيق والتوجيه للعملية، إلى جانب شخص تكفيري يُدعى أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحليلة، ويُكنى "أبو نصر القمعاني"، تولى تجهيز السيارة المفخخة والدراجة النارية.

وأكد مدير الأمن أن المخطط لم يكن يستهدف موقعًا عسكريًا محددًا، بل المواطنين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن المضبوطين أقروا في أقوالهم الأولية، بأنهم لم يكونوا يكترثون بمكان التفجير، سواء في الشارع أو السوق، وأن الأولوية بالنسبة إليهم كانت تنفيذ العملية، دون اعتبار لما قد تسفر عنه من سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت الحمزي إلى أن اختيار محافظة ذمار لم يكن عشوائيًا، معتبرًا أنها كانت هدفًا ضمن مخطط أوسع لزعزعة الجبهة الداخلية، من خلال إدخال سيارات وعبوات ناسفة إلى صنعاء وذمار، واستهداف مناطق ذات أهمية أمنية ومجتمعية في وسط البلاد.

وأضاف أن الغاية من هذه العمليات، كانت زعزعة الأمن والاستقرار وقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن التفجيرات اتُخذت وسيلة بديلة بعد فشل المواجهة العسكرية في الجبهات.

وربط الحمزي هذا المسار بجرائم العدوان السعودي بحق المدنيين، مشيرًا إلى استهداف الأطفال والنساء والأسواق والمنازل والمساجد والمدارس. وقال إن اللجوء إلى الأدوات التكفيرية وتجهيز السيارات والدراجات المفخخة يأتي في سياق استمرار استهداف المجتمع اليمني بعد الإخفاق في تحقيق الأهداف عسكريًا.

واختتم مدير أمن الضالع بالتأكيد على أن إحباط المخطط جاء نتيجة تكامل دور المواطنين مع يقظة الأجهزة الأمنية وجهوزيتها، مشيدًا بالمعلومات التي نقلها المواطنون في الوقت المناسب، وبالتنسيق بين مختلف التشكيلات الأمنية، الذي أسهم في ضبط العمليتين قبل تنفيذهما.

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