أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتذاره عن عدم تقبل التهنئة بمناسبة الاستقلال تضامنًا مع أهالي كل القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية المحتلة التي لم يتمكن أبناؤها من الإحتفال بالاستقلال بفعل الاحتلال "الإسرائيلي".

موقف الرئيس بري جاء تضامنًا مع أهالي زوطر الشرقية والمنصوري وحداثا وكل القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية المحتلة التي لم يتمكن أبناؤها من الإحتفال بالاستقلال بفعل الاحتلال "الإسرائيلي" وعدوانيته وحرب الإبادة التي تدمر كل مناحي الحياة في هذه القرى، والتي تجلت اليوم بأقسى صورها على تخوم زوطر الشرقية وحداثا والمنصوري والنبطية الفوقا.

وأكد الرئيس بري ان الاستقلال هذا العام ناقص وغير ناجز ولن يكتمل إلا بتحرير الأرض وبإستعادة لبنان الرسمي والشعبي وحدة الكلمة والموقف.

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