في لحظة سياسية وتاريخية دقيقة، تتصاعد فيها محاولات طمس الذاكرة الوطنية المغربية وإعادة كتابة التاريخ وفق السرديات الرسمية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، احتضن المقر المركزي لـ "الحزب الاشتراكي الموحَّد" في مدينة الدار البيضاء المغربية ندوة فكرية وتاريخية بعنوان "الصراع بين المغاربة اليهود والحركة الصهيونية: الجذور التاريخية، التحوُّلات والمآلات"، نظمتها السكرتارية المحلية لـ"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرمز الوطني المغربي سيون أسيدون، الذي عُرِف بمواقفه وحراكه اللذان فضحا الاختراق الصهيوني.

افتُتِحت الندوة بكلمة للمنسق المحلي للجبهة، عبد المجيد الراضي، وضع فيها اللقاء في سياقه النضالي والتخليدي لإرث أسيدون. وأعقب ذلك مداخلات للناشطَيْن أمين الكوهن وأبو بكر الونخاري، ولفعاليات حقوقية وسياسية وأكاديمية، أجمعت على ضرورة تكثيف مثل هذه المبادرات الفكرية لتحصين الوعي الجماعي.

وقدَّم مدير الندوة، محمد الوافي، ورقة أضاءت على تفكيك السردية الصهيونية وتَتبُّع المسار التاريخي للعلاقة المتوترة بين يهود المغرب والحركة الصهيونية، وذلك عبر 4 محطات مفصلية.

وأوضح الوافي أنّ "الغالبية العظمى من المغاربة اليهود واجهت الدعوات الصهيونية في مطلع القرن العشرين بالرفض والصدود".

وأبرزت المداخلة كيفية عمل الحماية الفرنسية على ضرب اللحمة الوطنية المغربية عبر سياسات "فَرِّق تَسُد"، ومحاولات فرنسة اليهود من خلال مدارس "الاتحاد "الإسرائيلي" العالمي"، ممّا مهَّد التربة لنشاط المنظمات الصهيونية، وفق تعبيره.

تحديات ما بعد التطبيع

وفي تصريح خاص بموقع "العهد"، حذَّر الوافي من "الخطورة البالغة التي اتخذها هذا الصراع بعد التوقيع الرسمي (المغربي) على اتفاقيات التطبيع في كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث يجري الترويج لمصطلحات ملغومة من قبيل "الجالية اليهودية - المغربية في "إسرائيل""، بل والدعوة إلى منحهم الجنسية المغربية".

وإذ شدَّد الوافي على "ضرورة الفصل الحاسم بين الديانة اليهودية والأيديولوجية الصهيونية الاستعمارية"، لفت الانتباه إلى "الظروف الاستعمارية والاتفاقات السرية التي مكَّنت الصهيونية من استقطاب شريحة من المغاربة اليهود".

كذلك، وضع الوافي النظام السياسي المغربي "أمام مسؤوليته المباشرة في نشر الكلام الزائف الذي يخلط بين اليهودية والصهيونية، وما يترتّب عن ذلك من تهديد مباشر لسيادة البلاد وكيانها".

وبيّن الوافي أنّ "معركة الوعي والتاريخ لا تقل ضراوة عن معركة الميدان" وأنّ "استعادة الحقيقة التاريخية هي السد المنيع أمام كل محاولات التطبيع الثقافي والسياسي وتزييف الذاكرة الوطنية".

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