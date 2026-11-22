أشارت بلدية ميس الجبل، في بيان، إلى أن "الذكرى الـ 83 لاستقلال لبنان هذا العام، تأتي في ظل استمرار احتلال العدو "الإسرائيلي" لأجزاء كبيرة وعزيزة من أرضنا في الجنوب، حيث تستمر اعتداءاته اليومية في مدينة ميس الجبل وأخواتها في المنطقة الحدودية، وتستمر معها أعمال الجرف والهدم والتفجير، لتتجاوز نسبة الدمار الكلي في ميس الجبل نحو 99%".

واعتبرت أن "كل هذه الاعتداءات وجرائم الحرب التي ارتكبها العدو بحق بلدنا وأهلنا وأرزاقنا وحقولنا، واستمرار جريمة الاحتلال إلى يومنا هذا، تجعل من هذا اليوم الوطني عيدًا منقوصًا، وتحوّله إلى مناسبة أليمة وحزينة، فكما قال الإمام القائد السيد موسى الصدر: لا يمكن أن يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألمًا".

وتابعت "نؤكد في هذه الذكرى الوطنية، ثوابتنا الراسخة، في حقنا في تحرير أرضنا وانسحاب العدو منها، وفي عودة كريمة وآمنة لأهلنا الشرفاء إلى ما تبقى من ركام منازلهم، وفي عودة الأسرى وجثامين الشهداء، وفي إعادة الإعمار".

ودعت الدولة اللبنانية بجميع وزاراتها ومؤسساتها، إلى "تقديم الرعاية الفورية لأهلنا النازحين من قراهم وبلداتهم، وإطلاق برامج الرعاية الكريمة لهم في المجالات كافة".

وشكرت "كل يد تساعد وتدعم وتساند أعمال الخير والمبادرات الإنسانية والاجتماعية التي نرعاها".

وختمت بلدية ميس الجبل: "إن شعبنا الصامد على مر التاريخ قاوم وجاهد وقدّم أغلى التضحيات في سبيل تحرير أرضه وحفظ كرامته وسيادة بلده، واليوم رغم المآسي والويلات كلها، ورغم الظروف الصعبة كافة التي يعيشها، ما زال لديه الأمل الكبير في العودة والنهوض من جديد، رغم المعاناة. رحم الله شهداءنا، وإلى استقلال وتحرير كاملين بإذنه تعالى، ببركة تضحياتكم يا أهلنا الشرفاء".

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