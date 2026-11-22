نظم أهالي بلدة النبطية الفوقا تحركًا، "احتجاجًا على صمت الدولة إزاء ما يتعرضون له من عدوان يومي"، تحت شعار: "لا استقلال حقيقيًا.. وأرضنا محتلة وبيوتنا تُدمر".

وتجمع أهالي بلدة النبطية الفوقا صباح اليوم الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عند مثلث دار المعلمين، بمواكبة من الجيش اللبناني وفرق من جمعيات إسعافية، حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات كُتب على بعضها: "عائدون" و"رح نرجع وحياة اللي راحوا"، وساروا في مسيرة حاشدة وسط بث الأناشيد الحماسية والوطنية، ووصلت المسيرة إلى ساحة بلدة النبطية الفوقا، حيث فاق حجم الدمار فيها توقعات الأهالي الذين عاينوا بيوتهم المدمرة، وتوزع الأهالي بين المنازل المتبقية التي لم يدمرها العدو "الإسرائيلي"، وبين الشوارع التي تملؤها الردميات والأتربة، وبين أضرحة الموتى في روضة البلدة، حيث تلا الأهالي سورة الفاتحة على أرواح موتاهم وشهدائهم.

وسأل رئيس بلدية النبطية الفوقا المحامي زين غندور الدولة والحكومة: أي استقلال تتحدثون عنه وأنتم لا تستطيعون حماية هذه الأرض ولا حماية بيوت أهلها؟

وحيا غندور "أهلنا في النبطية الفوقا"، مطالبًا الدولة، التي تحتفل باستقلالها المنقوص، بأن تحمي أهلها وتفرض إرادتها وتقول للعدو إن "هذه الأرض التي لم تستطع احتلالها بالحرب، ممنوع أن تبتز أهلها وتحتلها بالنار والدمار، لذا نحن هنا اليوم مع جزء من الأهالي الذين احتشدوا في هذه الساحة التي ارتكب فيها العدو إجرامه وبربريته وإرهابه وطغيانه واستبداده كله ليكسر إرادة أهلها، ونقول: على الدولة تأمين مقومات الصمود والحياة من كهرباء ومياه، لكي يبقى الأهالي في منازلهم ويسقطوا مخطط العدو".

وطالب بانتشار الجيش اللبناني في الأحياء كافة "لنحتفل معه حينها بالاستقلال الحقيقي عندما ندحر العدو عن ترابنا".

الكلمات المفتاحية