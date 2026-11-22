استنكرت نقابة المعلّمين وأدانت بأشدّ العبارات ما جرى تداوله عن دخول مسؤولة عسكريّة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى إحدى المدارس في جنوب لبنان، ورأت في "هذا المشهد مساسًا بالسيادة اللبنانيّة وحرمة المؤسّسات التربويّة، ومحاولة مرفوضة لاستغلال المدرسة وأطفالها في الدعاية العسكريّة وتلميع الصورة الدمويّة للاحتلال، صورة القتل والإجرام، وجرف القرى والمنازل".

وقالت في بيان: "إنّ المدارس اللبنانيّة صروح للتربية والمعرفة والانتماء الوطني، ولا يجوز تحويلها إلى منصّات لجيش احتلال أذاق بممارساته العدوانيّة والتدميريّة اللبنانيّين ويلات القتل والحرب والتهجير. وأطفال الجنوب، شأنهم شأن أطفال لبنان جميعهم، لهم الحقّ في تعليم آمن وحياة كريمة، بعيدًا عن الترهيب والاستغلال الإعلامي والعسكري".

وطالبت النقابة الحكومة اللبنانيّة ووزارة التربية والتعليم العالي والأجهزة المختصّة بالتحرّك الفوري للتحقّق من ملابسات ما حصل، وتحديد المسؤوليّات، واتّخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسّسات التربويّة وتصون سلامة المتعلّمين والمعلّمين وكرامتهم، وتمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

ودعت المنظّمات التربويّة والحقوقيّة العربيّة والدوليّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها في حماية المدارس والأطفال من ممارسات العدوّ "الإسرائيلي"، ورفض استخدامهم أدواتٍ للدعاية أو تغطية الانتهاكات.

وأكدت نقابة المعلّمين تضامنها الكامل مع أهل الجنوب ومعلّميه وتلامذته، وتمسّكها بسيادة الدولة اللبنانيّة على أراضيها كافة. فـ "المدرسة اللبنانيّة بيتٌ للعلم والكرامة الوطنيّة، وحرمتها ليست مباحة لأيّ قوة احتلال".

رابطة معلمي التعليم الأساسي

بدورها، استنكرت رابطة معلمي التعليم الأساسي "هذه الوقاحة التي تعمدها الاحتلال بالدخول إلى صرح تعليمي وإظهار العواطف الكاذبة والمخادعة إزاء الوطن، وما هي إلا نوع آخر من أنواع الاحتلال والغزو المقنع".

وقالت في بيان: "إن من يريد لوطننا السلام والأمل عليه أن يخرج من البلدات والقرى التي احتلها وشرد أهلها ودمر منازلها".

ورأت "أنه يجب على وزارة التربية إدانة هذا الأمر الذي قامت به الناطقة باسم الاحتلال والتحقيق السريع للوقوف على الحقيقة ومحاسبة المسهلين والمتورطين، ورفض أي نوع من أنواع التطبيع ولو قسريًا".

وأكدت أن "الاستقلال اليوم غير ناجز بوجود الاحتلال على أرض لبنانية تتجاوز مساحتها 7% من مساحة لبنان، والاستقلال الحقيقي يتحقق عندما تتحرر أرضنا من دنس الاحتلال الصهيوني".

رابطة التعليم الثانوي

كذلك، أصدرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان بيانًا استنكرت فيه الاعتداء الذي طال متوسطة دبل الرسمية، والمتمثل باستباحة العدو "الإسرائيلي" لها والدخول إليها ولقاء تلامذتها، معتبرةً أن ما حصل يشكل إرهابًا فكريًا وانتهاكًا فاضحًا لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التربوية.

وأكدت الرابطة في بيانها أن دخول العدو "الإسرائيلي" عنوةً إلى صرح تربوي، بعد قتل أطفال الجنوب وتدمير العديد من المدارس والثانويات فيه، يثبت استمرار الاعتداءات التي تطال المؤسسات التعليمية في خرق واضح لحرمة هذه الصروح التي وُجدت لتكون منارات للعلم والمعرفة لا ساحات للاعتداء والتدمير.

وطالبت الرابطة الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والمحافل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والعمل على توثيق هذه التجاوزات وملاحقة المسؤولين عنها لوضع حد للممارسات التي تستهدف التعليم وأهله ومؤسساته.

وختمت الرابطة بيانها بالتشديد على أن المدارس ليست أهدافًا، وأن المؤسسات التربوية يجب أن تبقى خارج دائرة الاستهداف، مؤكدةً أن حماية التعليم مسؤولية وطنية ودولية لا تقبل التهاون.



رابطة التعليم المهني

استنكرت رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان، "إقدام الناطقة باسم العدو "الإسرائيلي" على توظيف صورة زيارة قامت بها إلى مدرسة دبل، وإدراجها في فيديو بمناسبة عيد الاستقلال، في محاولةٍ مكشوفةٍ لاستغلال مؤسسة تربوية لبنانية في خدمة ماكينة الدعاية والتضليل والحرب النفسية".

واعتبرت الرابطة أنّ "هذا التصرّف ليس مجرّد استفزاز إعلامي، بل هو اعتداءٌ على رمزية المؤسسة التربوية وكرامتها الوطنية، ومحاولةٌ رخيصة لسرقة مشهد وتطويعه في خطاب العدو، الذي لن يجد في مدارسنا غطاءً لعدوانه، ولا مساحةً لتلميع صورته، ولا وسيلةً لتمرير رواياته المضلّلة. مدارسنا ليست لكم، ومؤسساتنا التربوية ليست أدواتٍ في حربكم الإعلامية، وعيد استقلالنا ليس مادةً في دعايتكم".

وأكدت أن "المدرسة اللبنانية ستبقى منبرًا للعلم والوعي والكرامة الوطنية، وستبقى رسالتها أسمى من أن تُستغلّ في خدمة احتلالٍ أو عدوان، مهما تعدّدت أساليب التضليل والاستهداف"، وقالت "نطالب الجهات المعنية بموقفٍ واضحٍ وحازم، ونؤكد أنّ المساس بحرمة المؤسسات التربوية ورمزيتها الوطنية أمرٌ مرفوضٌ رفضًا قاطعًا، فكرامة مدارسنا من كرامة وطننا، والسيادة لا تُستباح، والوعي لا يُصادَر".

الكلمات المفتاحية