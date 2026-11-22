أدان رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية النائب حسن مراد، بأشد العبارات، ما تم تداوله حول دخول المتحدثة باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى مدرسة في بلدة دبل الجنوبية ولقائها مجموعة من التلاميذ، واصفًا ما حصل بأنه "يشكّل اعتداءً صارخًا على السيادة اللبنانية وانتهاكًا فاضحًا لحرمة المؤسسات التربوية، وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء الوطنية والإنسانية والأخلاقية".

وفي بيان الأحد 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، قال مراد: "في ذكرى استقلال لبنان، الذي دفع أبناؤه أثمانًا باهظة دفاعًا عن أرضه وسيادته وكرامته، يطلّ علينا الاحتلال "الإسرائيلي" بمشهد استفزازي جديد، يحاول من خلاله التسلّل إلى مدارسنا وعقول أطفالنا، بعدما عجزت آلته العسكرية عن كسر إرادة أهلنا في الجنوب، وكأن قتل الأطفال وتهجير العائلات وتدمير القرى والمنازل لم يكفِ هذا الاحتلال، حتى بات يسعى إلى استخدام مقاعد الدراسة ووجوه التلاميذ الأبرياء أدواتٍ لتبييض صورته وتغطية جرائمه".

وأضاف أن "المدرسة الرسمية اللبنانية ليست أرضًا مستباحة، وأطفالنا ليسوا مادة إعلامية في خدمة جيش الاحتلال، ومن يعتدي على أرضنا ويدمّر بيوتنا ومدارسنا لا يمكن أن يتحوّل إلى ضيف في صفوف أبنائنا، ولا أن يقدّم نفسه حارسًا للطفولة والتربية، وما عجز الاحتلال عن فرضه بالقوّة العسكرية لن نسمح له بتمريره من أبواب المدارس" .

وشدّد مراد على أن "خطورة ما جرى تداوله لا تقتصر على البعد السيادي، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة اختراق البيئة التربوية اللبنانية وتطبيع حضور الاحتلال في وجدان الأطفال، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولن نسمح به، ولا يمكن التساهل معه تحت أي عنوان أو ذريعة" .

ودعا مراد الحكومة اللبنانية، وتحديدًا وزارات التربية والتعليم العالي والخارجية والدفاع، إلى "التحرّك العاجل للتحقّق من حقيقة ما حصل وملابساته، وتحديد كيفية حصول الزيارة والجهات التي سمحت بها أو سهّلتها، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة"، مشددًا على أن "حرمة المدارس وسلامة التلاميذ ليستا موضع مساومة أو تساهل" .

وأكّد أن "لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية لن تقف مكتوفة اليد أمام ما جرى تداوله، بل ستتابع هذا الملف بكل تفاصيله مع المرجعيات المختصة، وصولًا إلى جلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ولن تقبل بأن تتحوّل أي مؤسسة تربوية لبنانية إلى ساحة مستباحة للاحتلال أو أداة لخدمة دعايته".

وختم مراد قائلًا: "في عيد الاستقلال، نؤكّد أن السيادة لا تتجزّأ، وأن حماية أطفال لبنان ومدارسه جزء لا يتجزّأ من حماية الوطن، فالجنوب الذي قدّم الشهداء والتضحيات دفاعًا عن لبنان لن تكون مدارسه منصّات لتجميل وجه الاحتلال، ولن يكون أطفاله شهود زور على جرائمه"، مشددًا على أن "مدارس لبنان لأبنائه، وأرض لبنان لأهله، والاستقلال الذي نحتفل به لا تكتمل معانيه إلا بتحرير أرضنا وصون سيادتنا وكرامة شعبنا".

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