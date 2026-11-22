أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، في حديث لقناة "المنار"، أن دخول العدو "الإسرائيلي" إلى مؤسسة تربوية رسمية يشكّل تعديًا على الأطفال الموجودين داخلها.

وتساءل حمادة عن سبب عدم مبادرة مديرة "متوسطة دبل الرسمية" إلى إبلاغ وزارة التربية، في حال كان هذا الاعتداء قد وقع قبل عشرين يومًا.

ورأى أن هذا الاعتداء بات برسم القضاء، مشيرًا إلى وجود آلية ضمن التفتيش التربوي ينبغي للجهات المعنية المبادرة إليها لاتخاذ موقف وفقًا للقانون اللبناني ومن دون تجاوزه.

وشدّد حمادة على عدم القبول بأقل من فتح تحقيق واضح يطلع اللبنانيين جميعًا على حقيقة ما جرى وخلفياته، بما في ذلك ما إذا كان هناك من عمل في الداخل اللبناني لتنسيق "زيارة" المتحدثة باسم الجيش "الإسرائيلي" إلى المدرسة عبر "اليونيفيل".

ولفت إلى أن دخول الاحتلال إلى المدرسة في دبل جاء ضمن سياق مدروس بحيث يُعلن عنه في "عيد الاستقلال"، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات حول وجود تنسيق بشأن ما حصل.

وأشار حمادة في ختام حديثه إلى انتظار بيان وزارة التربية، موضحًا أن الوزيرة أبلغته بمتابعتها الملف لتقصّي حقائقه تمهيدًا لإصدار بيان.

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