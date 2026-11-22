استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بأشدّ العبارات الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها، بعد انتشار فيديو يبيّن دخول المتحدثة باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى المدرسة ولقائها مجموعة من التلاميذ، مشيرةً إلى أن "مضمون ما نُشر قد حصل منذ أكثر من شهر من دون علم الوزارة بذلك".

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي، الأحد 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أنه "مع انتشار فيديو للمتحدثة باسم جيش العدو "الإسرائيلي" من داخل إحدى مدارس الجنوب، وتحديدًا مدرسة دبل المتوسطة الرسمية، تبيّن أنّ مضمون ما نُشر قد حصل منذ أكثر من شهر من دون علم الوزارة بذلك".

وأضاف أنه "بحسب المعلومات التي توافرت للوزارة حتى الآن، فإنّ جيش العدو اقتحم مدرسة دبل، كما يقتحم يوميًا حرمات القرى والمدارس ليكتمل مشهد الاعتداء عبر الدخول إلى قاعات التدريس والتقاط مشاهد دعائية في حضور التلامذة، وجرهم في استعراض عسكري وإعلامي معادٍ".

وشدد على أن "وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تستنكر بأشدّ العبارات هذا الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها، وتؤكد أن استغلال الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في الجنوب، وخصوصًا في القرى الصامدة، للدخول إلى المدارس وتوظيف وجود الأطفال والمؤسسات التربوية في مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي، هو أمر مرفوض ومدان، ويشكّل انتهاكًا لحرمة المدرسة ورسالتها التربوية والإنسانية، ولاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تفرض تحييد المؤسسات التربوية وحمايتها".

وتابع البيان، أن "المدرسة ليست مساحة للاستعراض العسكري أو الدعاية، بل هي بيت للعلم والحياة والأمل، وحق الأطفال في التعلّم والأمان والكرامة حق لا يجوز المساس به تحت أي ظرف".

وأردف أنه "في هذه المناسبة، توجّه الوزيرة تحية تقدير واعتزاز إلى طلاب الجنوب، في كل الجنوب، وخصوصًا في القرى الصامدة التي تتمسّك بالحياة والأرض والعلم على الرغم من كل الظروف والتحديات وتقول لهم: إن هذه الاستفزازات والممارسات لن تثنيكم عن مواصلة طريقكم، فلا تدعوها تؤثر في عزيمتكم أو تنال من أحلامكم. تشبّثوا بأرضكم، وتمسّكوا بعلمكم ومدارسكم الى حين استعادة كل شبر من أرضنا المحتلة وبسط سلطة الدولة عليها".

وفي الختام أكد البيان أن "وزيرة التربية ستتابع ما حصل مع الجهات المعنية وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".

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