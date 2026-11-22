اختتم قطاع صيدا في حزب الله أنشطته بذكرى يوم الشهيد باحتفال حاشد أقامه في عنقون، برعاية وحضور الوزير السابق د. مصطفى بيرم في مجمع الإمام الحسين عليه السلام في البلدة، وبحضور رئيس بلدية عنقون فؤاد فرحات، وعلماء البلدة ومخاتيرها، وعوائل الشهداء، وشخصيات وفعاليات اجتماعية وأهلية.

وتحدث الوزير بيرم خلال الاحتفال مؤكدًا أن الوفاء للشهداء يكون بالحفاظ على خطهم وإرثهم الجهادي والإيماني في المجتمع، مشددًا على "ضرورة نبذ اليأس والحزن اللذين يحاول صهاينة الخارج والداخل زرعهما في نفوس أهلنا وبيئتنا".

ونوّه بيرم بالجهود التي تقوم بها قيادة حزب الله من أجل احتضان بيئة المقاومة المضحية، رغم كل محاولات الحصار والضغط المالي والاقتصادي، منوهًا أيضًا بصبر وثبات هذه البيئة التي ضحت وقدمت أغلى ما عندها من أجل أن تبقى المقاومة مرفوعة الرأس في معركتها مع العدو.

وتوجّه بيرم بالتحية إلى عوائل الشهداء، مثمنًا دورهم المحوري في ثبات هذه البيئة التي تعاني كل هذه الضغوط الهادفة إلى إسقاطها معنويًا ونفسيًا.

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