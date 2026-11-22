أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تنفيذَ عمليتين عسكريتين نوعيتين في عمق العدو السعودي.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان، أن العمليةَ الأولى استهدفت مصفاة رابغ النفطية، وكانت الإصابة مباشرة.

وأشار إلى أن العمليةَ الثانية استهدفت رادارًا في منطقة الدواسر على مرحلتين، وحققت هدفها بنجاح.

وفي بيان سابق اليوم، كشف العميد يحيى سريع عن تفاصيل الاعتداءات السعودية الإجرامية التي طالت العاصمة صنعاء والمحافظات خلال الساعات الماضية.

وقال سريع في البيان: "شنّ الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 81 غارةً جويةً وصاروخًا، استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء، ومحافظات الجوف، وتعز، وصعدة، ومأرب، ولحج، والبيضاء، والحديدة".

وأوضح أن الاعتداءات السعودية تمّت "من خلال طائرات "F-15" و"تايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران"، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات "خلّفت شهداء وجرحى من المدنيين".

ونوّه متحدث القوات المسلحة بأن "إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدِنا بلغ 5581 غارةً جويةً وصاروخًا".

وفي السياق، أكد مصدر عسكري، في تصريح لوكالة "سبأ" اليمنية الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن شريان الاقتصاد السعودي "أرامكو" تحت الاستهداف المستمر للقوات المسلحة اليمنية.

وقال: "نجدد التحذير لشركات الطيران والمستثمرين بالمغادرة الفورية وعدم الاقتراب من المطارات والمنشآت النفطية الواقعة في نطاق عملياتنا".

كما أكد أن الأجواء السعودية خطرة وغير آمنة، باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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