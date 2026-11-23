اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الاثنين (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بتحليل الأوضاع العسكرية والميدانية المترافقة مع ازدياد نسبة الاستهداف للسفن المخالفة في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. إذ يمثل هذا الأمر وغيره من الأحداث انتقال إيران بالفعل إلى مرحلة جديدة من التصدي والدفاع الذي يشمل مضيق هرمز والاجواء الإيرانية، وهذا يعبر عن استراتيجية وجهوزية جادة من الجمهورية الإسلامية إزاء الحرب المحتملة.

أراد ترامب سلب إيران قدرتها الصاروخية، فزاد مداها

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة كيهان تقول: "إن حرب ترامب الطائشة ضد إيران، والتي أقرّ بها غالبية وسائل الإعلام والخبراء ومراكز الأبحاث، بل وحتى المسؤولون الأميركيون، لم تُفضِ إلى هزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانهيارها، بل زادت من قوتها، وبرزت إيران بعد الحرب قوة عظمى رابعة في العالم.... وفقًا للخبراء، فإن الفشل في تحقيق الأهداف العسكرية للعدو الأميركي الصهيوني، بدءًا من إسقاط النظام وصولًا إلى تدمير القوة العسكرية الإيرانية، ومن جهة أخرى، تدمير البنية التحتية العسكرية الأميركية في منطقة غرب آسيا، وارتفاع أسعار البنزين والديزل، وما تبعه من ارتفاع في تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، وانهيار الهيمنة الأميركية، كل ذلك دفع المحللين والخبراء إلى استنتاج أن أمريكا قد فشلت أمام إيران بكل قوتها الإمبريالية".

تتابع الصحيفة :"على مدى الأشهر التسعة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة كل قوتها لتدمير القدرات النووية والصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية. لكن وسائل الإعلام الغربية نفسها اعترفت علنًا، خلال الأيام والأسابيع الماضية، بأن قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة لم تُحفظ فحسب، بل إن صواريخها وطائراتها المسيّرة تُصيب أهدافها بقوة ودقة أكبر من ذي قبل. كما أن تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية ورفع القائد الأعلى للقوات المسلحة للقيود المفروضة على مدى الصواريخ قد أزعج العدو الأميركي. فبعد أن أمر القائد الأعلى للثورة برفع القيود الصاروخية في اجتماع مع كبار القادة العسكريين، انتشرت تدريجيًا أنباء عن اختباء مسؤولين أميركيين كبار في قواعد عسكرية، وإخلاء بعض القواعد العسكرية الأوروبية بواسطة طائرات أميركية".

كما أشارت صحيفة الغارديان، مستشهدةً بفشل البحرية الأميركية في إعادة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى أنه على الرغم من إنفاق موارد ضخمة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، فإن حجم الشحن عبر الممر المائي لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. بحسب التقرير الأسبوعي الأخير الصادر عن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بنحو 65% مقارنةً بما كانت عليه قبل الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" على إيران في شباط/فبراير. وفقًا للتقرير، فقد بلغت تكلفة تأمين السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، والتي كانت 54 ألف دولار قبل عام، 64 مليون دولار. وتُضاف هذه التكاليف الإضافية لعبور الممر المائي إلى أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم".

كذلك يشير التقرير إلى أنه منذ بدء الحرب على إيران، زادت مدة مهمات السفن الحربية الأميركية إلى ما بين 10 و11 شهرًا، مقارنةً بسبعة أشهر في العادة. وقد أمضت عدة سفن أميركية أكثر من 300 يوم في مهمات منذ بدء الحرب. قضت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" 265 يومًا في البحر دون التوقف في أي ميناء، وهي أطول مدة مسجلة لسفينة تابعة للبحرية الأميركية دون التوقف في أي ميناء. ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في الأيام الأخيرة أن القيادة المركزية الأميركية حذرت الحكومة من عواقب استمرار وجود عسكري كبير في غرب آسيا بعد كانون الأول/ ديسمبر".

هذا؛ وأفادت الصحيفة بأن القيادة المركزية أبلغت الحكومة بأن استمرار هذا الوجود العسكري الكبير في الشرق الأوسط بعد كانون الأول/ ديسمبر قد يُضعف جاهزية الجيش الأميركي القتالية. وقال أحد المصادر، واصفًا تحذير القيادة المركزية: "الوقت ينفد، والموارد والجاهزية القتالية تتضاءل". ووفقًا لهذا المصدر، فإن تركيز القوات الأميركية طويل الأمد على الملف الإيراني قد يُقلل أيضًا من قدرة واشنطن على التصدي للتهديدات الأخرى في مختلف أنحاء العالم".

إيران في معادلة القوى العظمى

من جهتها؛ كتبت صحيفة إيران تقول: "عُقدت القمة الثلاثية في شنتشن بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في ظلّ تطوراتٍ تجاوزت مستوى الصراع الإقليمي في إيران، لتصبح أحد المتغيرات المؤثرة في المعادلات السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية. شكّلت مكانة إيران الجيوسياسية، ودورها في سوق الطاقة العالمية، والتطورات في مضيق هرمز، وتصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن، عواملَ وضعت القضية الإيرانية في بؤرة اهتمام القوى العظمى. من هذا المنطلق، ينبغي تقييم أهمية قمة شنتشن في سياق تنافس القوى على النظام العالمي المستقبلي ومكانة إيران في هذه المعادلات. وقبل انعقاد القمة، قدّم دونالد ترامب لقاءه مع شي جين بينغ وفلاديمير بوتين كفرصةٍ لمناقشة الحدّ من التسلح النووي وحلّ النزاعات الدولية، بما فيها الحرب الأوكرانية الإيرانية. إلا أن الخلافات العميقة بين واشنطن وموسكو وبكين، وتعقيد الأزمات القائمة، حدّت من إمكانية التوصل إلى اتفاقياتٍ جوهرية".

تتابع الصحيفة :"حضر ترامب القمة في ظلّ تحديات سياسية داخلية، ساعيًا لاستغلال رئاسته لترسيخ مكانة أميركا الدولية وإرثها السياسي. من أبرز النقاط في البيان الختامي للقمة التأكيد على ضرورة الحفاظ على تدفق مستقر لإمدادات الطاقة عالميًا؛ وهو بند اعتبره البعض مرتبطًا بتطورات مضيق هرمز والوضع في إيران. إلا أنه لتقييم هذه المسألة بدقة، لا بد من النظر إلى جذور الوضع الراهن. في ظلّ فرض الولايات المتحدة قيودًا على نقل النفط عبر الخليج بحصارها لإيران، لا يمكن تحميل طهران مسؤولية تعطيل تدفق الطاقة الإقليمي. لم تؤثر هذه الإجراءات على صادرات النفط الإيرانية فحسب، بل على مصالح دول أخرى في المنطقة أيضًا. لذا، ينبغي تحليل التركيز على استقرار الطاقة في إعلان شنتشن في ضوء تداعيات السياسات الأميركية. في الوقت نفسه، كان لموقف الصين أهمية خاصة. كانت بكين، بوصفها أحد أهم مشتري النفط الإيراني، ذات مصلحة مباشرة في استمرار العلاقات الاقتصادية مع طهران والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وقد جعلها اعتماد الصين الاقتصادي على أمن طرق عبور الطاقة حساسة لأي اضطرابات في الخليج. إلا أن هذه الاعتبارات لم تكن تعني موافقتها على سياسة الولايات المتحدة في الضغط على إيران. فبينما تعارض الصين تصعيد التوتر والحرب، فإنها تسعى للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع طهران ومنع واشنطن من فرض إرادتها الأحادية على العلاقات الإقليمية. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار نهج بكين بمثابة دعم للحفاظ على مكانة إيران في المعادلات الإقليمية ومعارضة لإضعافها من جانب واحد".

كما تؤكد الصحيفة :" لقد نظرت روسيا أيضًا إلى التطورات في إيران من منظور استراتيجي. من وجهة نظر موسكو، قد يؤدي إضعاف إيران إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة، وزيادة نفوذ واشنطن. لذا، ينبغي اعتبار دعم روسيا للحفاظ على موقف إيران، ومعارضتها للضغوط الأميركية الأحادية، جزءًا من نهجها الأوسع للنظام القائم على هيمنة واشنطن المطلقة. بالطبع، لا يعني دعم الصين وروسيا لإيران أن مصالح الدول الثلاث وحساباتها متطابقة. فلكل من بكين وموسكو أولويات اقتصادية واستراتيجية مستقلة، وقد تتبنى كل منهما نهجًا مختلفًا في إدارة خلافاتها مع الولايات المتحدة. مع ذلك، فإن نقطة التقائهم المهمة تكمن في معارضتهم لتحويل سياسة الضغط الأميركية واتخاذ القرارات الأحادية إلى قاعدة تحكم العلاقات الدولية. وتكتسب هذه النقطة المشتركة أهمية أكبر في حالة إيران، لأنها تُظهر أن واشنطن مُجبرة على مراعاة مصالح ومواقف القوتين العظميين الأخريين في سبيل تعزيز سياساتها تجاه طهران.

كما تقول الصحيفة أنه :"في ظل هذه الظروف، قد يُسهم الدعم السياسي والدبلوماسي من موسكو وبكين في زيادة تكلفة الضغط الأميركي، ويحول دون تحديد مستقبل إيران بناءً على حسابات واشنطن وحدها. في هذا السياق، تكمن أهمية قمة شنتشن في الرسالة التي حملتها هذه القمة، التي جمعت القوى العالمية الثلاث الكبرى. لقد أظهرت القمة أن القضية الإيرانية لم تعد تُدرس في إطار النزاعات الثنائية بين طهران وواشنطن فحسب، بل باتت مرتبطة بمصالح وحسابات القوى الكبرى".

الدفاع الناجح

أما صحيفة وطن أمروز؛ فقد كتبت: "دخل تصعيد إيران للعمليات العسكرية في مضيق هرمز ضد ناقلات النفط والسفن التي تنوي عبور الممر الجنوبي غير القانوني للمضيق دون إذن طهران وبالاعتماد على الدعم العسكري للقيادة المركزية الأمريكية مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة. تُظهر المواجهات مع السفن المخالفة، واستهداف ناقلات النفط، والحوادث الناجمة عن اصطدام السفن بالألغام البحرية، أن طهران لم تكتفِ بإصدار التحذيرات في تنفيذ ترتيباتها المعلنة لعبور مضيق هرمز، بل أخذت في الحسبان التكاليف العملياتية المترتبة على انتهاك هذه الترتيبات. في الوقت نفسه، أصبح الممر الجنوبي لمضيق هرمز، والذي أعلنته بلادنا خارج الإطار المسموح به للعبور، أحد أبرز بؤر التوتر؛ وهو ممر حاولت بعض السفن عبوره ظنًا منها أنها تحظى بغطاء ودعم عسكري أميركي".



كما تؤكد الصحيفة :"أن الأحداث الجارية في هذا الممر المائي الاستراتيجي خلال الأيام الأخيرة بدأت تظهر آثارها تدريجيًا على حسابات شركات الشحن، وسوق الطاقة، وحتى على تقييم المراقبين الدوليين لمستقبل صادرات النفط في المنطقة. وقد بات تصعيد إيران لأعمالها ملحوظًا لدرجة أجبرت وسائل الإعلام الاقتصادية والمتخصصة الغربية على الإبلاغ عن انخفاض حركة السفن وتزايد هشاشة عملية تصدير النفط من الخليج.... مع ذلك، لم تقتصر تحركات إيران في الأيام الأخيرة على المنطقة البحرية والتعامل مع ناقلات النفط والسفن المخالفة. تُظهر التطورات خلال الأسبوع الماضي، على الأقل، أنه إلى جانب تكثيف التعامل مع ناقلات النفط المخالفة في مضيق هرمز، تم تفعيل جبهة أخرى ضد "الإرهابيين الأميركيين" في المنطقة: رد مباشر على توغل الطائرات الأميركية المسيّرة في المجال الجوي الإيراني واستهداف المواقع العسكرية الأميركية في دول الخليج".

تُظهر نتائج هذه التطورات، كما تتابع الصحيفة :" أنه في كل مرة تُستخدم فيها طائرات أميركية بدون طيار لأغراض الاستطلاع أو العمليات الاستخباراتية أو اختراق المجال الجوي الإيراني، لم يقتصر رد طهران على اعتراض هذه الطائرات فحسب، بل في بعض الحالات، كانت أهداف عسكرية أميركية في قواعد إقليمية ضمن نطاقها. تحتل البحرين مكانة خاصة في هذا الصدد، إذ أن استضافتها للأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ونشرها لجزء من معدات الدفاع والرادار الأميركية على هذه الجزيرة جعلها أحد أهم مراكز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. في أحدث هذه الحالات، أعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي مساء السبت أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري شنت هجومًا صاروخيًا وطائرات بدون طيار على رادارين تابعين لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي التابعة للجيش الأميركي في البحرين. ووفقًا لهذا الإعلان، استُهدفت مواقع عسكرية أميركية في قاعدتي الرفاع والعوالي في هذه العملية، وأُصيب راداران تابعان لأنظمة باتريوت في هاتين القاعدتين. أوضح الحرس الثوري الإيراني سبب العملية، معلنًا أن عمليات الحماية الجوية المكلفة التي نفذها الجيش الأميركي في المنطقة منذ صباح السبت لم تفشل فقط في تحقيق الأهداف التي كانت واشنطن تسعى إليها، بل تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للمعدات والسفن التي كانت تحت حمايته في البحر والجو".

إلى ذلك تتابع الصحيفة :" إلى جانب الهجمات على القواعد الإقليمية، يُمثّل ازدياد عدد الطائرات المسيّرة الأميركية التي تم رصدها وتدميرها في منطقة العمليات الإيرانية محورًا هامًا آخر للتطورات في الأيام الأخيرة. ووفقًا لبيانات الحرس الثوري، فقد تم رصد واعتراض وتدمير العديد من طائرات الاستطلاع والتجسس الأميركية، بما في ذلك طرازي MQ-1 وMQ-9، باستخدام أنظمة الدفاع الإيرانية. في إحدى الحالات المبلغ عنها، استُهدفت أربع طائرات أميركية من طراز MQ-1 ودُمّرت في غضون 24 ساعة فقط. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا للبيانات المنشورة، أُنزل عدد من الطائرات الأميركية المسيّرة بسلام من خلال عمليات حرب إلكترونية وإتقان أنظمة توجيهها والتحكم بها. إلى جانب الطائرات المُسيّرة، برزت مسألة اعتراض الطائرات المقاتلة الأميركية كحدثٍ بارز في الأيام الأخيرة. أعلن الجيش الإيراني عن اعتراض طائرة مقاتلة أميركية من طراز F-16 وإلحاق أضرار بها، ونشر صورًا للحظة انفجار الصاروخ الاعتراضي بالقرب من الطائرة".

تختم الصحيفة :" كان من أهم الدروس المستفادة من الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضرورة تغيير أساليب نشر أنظمة الدفاع وتمويهها واستخدامها. ينبغي تقييم أداء الدفاع الإيراني الحالي في ضوء الخبرة المكتسبة من الحرب الأخيرة، ومحاولة التكيف مع أساليب القتال الجوي الحديثة. يُعدّ التعزيز الملموس لقدرات الدفاع الإيرانية، وتطوير أنظمة جديدة، وزيادة القدرة على مواجهة الأهداف الجوية المعادية على ارتفاعات ومدى مختلفين، جانبًا آخر من المعادلة التي تبلورت في الأشهر الأخيرة، وبدأت تظهر آثارها الآن".

الكلمات المفتاحية