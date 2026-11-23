ذكرت قناة "كان" العبرية أن رئيس حزب "يشار" الصهيوني غادي آيزنكوت، يخطط لإعلان نجاحه المفاجئ في تشكيل حكومة، وطرحها للتصويت على منحها الثقة في "الكنيست" (البرلمان) خلال أيام قليلة من الإعلان.

بحسب تقرير "كان"، تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الفترة الزمنية التي سيكون خلالها الشركاء السياسيون عرضة للضغوط، في محاولة لمنع تشكيل الحكومة.

يعمل آيزنكوت حاليًا وفقًا للخطة على ثلاثة مسارات سياسية رئيسية؛ مع "الليكود"، ومع الأحزاب الحريدية ومع الأحزاب العربية. تجري اتصالات في كل واحد من هذه المسارات، لكن، بحسب التقرير، لمّا يتوصل بعد إلى التفاهمات اللازمة لتشكيل ائتلاف.

كما أوضحت القناة أن أحد التطورات الأخيرة يتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية. إذ إنّ المحادثات، والتي كانت تُجرى في السابق عبر مصادر من مستويات أدنى نسبيًا، انتقلت الآن إلى قناة مباشرة بين رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب "يهدوت هتوراه" يعقوب آشر.

في موازاة ذلك، عُقدت أمس جولة أخرى من المفاوضات بين ممثلي حزبي "يشار" و"الليكود". استمر الاجتماع نحو أربع ساعات ونصف الساعة، وتمحور في المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية وإلغاء التشريعات التي سُنّت في إطار الإصلاح القضائي.

على الرغم من طول الاجتماع، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الرئيسة التي طُرحت للنقاش. رفض ممثلو حزب "يشار" الاقتراحات التي طرحها "الليكود" لإقامة آليات تحقيق بديلة للجنة تحقيق رسمية، ولم يستجيبوا للمطلب بوقف الخطوات الرامية إلى إلغاء قوانين الإصلاح القضائي في "الكنيست".

كما طُرحت مسألة تجنيد الحريديم في الاتصالات. وأبدى ممثلو حزب "يشار" استعدادهم لإجراء مناقشات بشأن هذه المسألة مع الأحزاب الحريدية، لكنهم أوضحوا أنهم غير مستعدين لإجراء المفاوضات على أساس صيغة قانون التجنيد التي اقترحها عضو "الكنيست" بوعز بيسموت. وسُجّل، خلال المحادثات بين حزب "يشار" و"الليكود"، اتفاق لمعارضة إقامة دولة فلسطينية. إلى جانب ذلك، توصل الطرفان إلى تفاهمات مبدئية إضافية، من بينها تعريف "إسرائيل" بأنها "دولة الشعب اليهودي".

وقالت القناة "كان": "بناءً على طلب ممثلي حزب "يشار"، تقرر تأجيل النقاش بشأن إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة إلى مرحلة لاحقة من المحادثات. بذلك، بقيت أيضًا مسألة هوية رئيس الحكومة من دون اتفاق بين الطرفين".

كذلك نقلت القناة عن مصدر سياسي "إسرائيلي" قوله: "إلى أن يدخل نتنياهو وآيزنكوت نفسيهما إلى الغرفة، فإن الأمر لا يعدو كونه استعراضًا".

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