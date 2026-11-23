أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن المقاومة متأهبة وجاهزة للدفاع عن شعبها، ولا تتحرك خارج ما تفرضه المصالح الوطنية اللبنانية، وهي في الواقع في تموضع دفاعي.

وأشار فياض في كلمة ألقاها، خلال ذكرى شهداء بلدة الطيبة، والتي أُقيمت في بلدة دير الزهراني، إلى أن السلطة التزمت باتفاق الإطار الذي أعطى "الإسرائيلي" كل شيء ولم يعطِ لبنان شيئًا، وهي الآن تراكم خطواتها في مسار مواجهة المقاومة، من دون أن تأخذ أية خطوة باتجاه مسار تحرير الأرض. وحذّر من أن سلوك السلطة يوضح أن ما تريده ليس فقط معالجة موضوع السلاح، بل الإجهاز على ظاهرة المقاومة واستئصالها لبنانيًا، فبرأيه كان عليها، أمام التعنت "الإسرائيلي" وعدم الاكتراث الأميركي، أن تقترب من شعبها وتعيد النظر في خياراتها وتهدد بمقاربة جديدة.

ولفت إلى أن لبنان بات أمام مشكلتين خطيرتين، وليس مشكلة واحدة؛ مشكلة الاحتلال "الإسرائيلي" بآثاره التدميرية والعدوانية الخطيرة، ومشكلة استضعاف السلطة لبيئة المقاومة، نتيجة تمسك هذه البيئة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي. ورأى أنه من الخطير بكل المعايير أن ترتكز السلطة إلى نتائج العدوان للانقضاض على شباب المقاومة ومحاصرتهم وملاحقتهم.

وأكد فياض أن لبنان لا يزال في خضم المعركة، والحرب لم تضع أوزارها بعد، ما يستدعي توسيع مدى الرؤية لمشاهدة مسرح المواجهة برمته، إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المشهد الذي يبدو من الزاوية اللبنانية مقفلًا ومسدودًا، ليس كذلك من الزاوية الإقليمية، بل على العكس تمامًا، يبدو واعدًا وجديرًا بالرهان عليه.

وشدد فياض على أن حق المقاومة في الدفاع عن النفس ثابت، وليس موضوعًا للمساومة أو التراجع، مؤكدًا أن حضور المقاومة ودورها الداخلي ليسا قابلين للاختزال أو المصادرة من أحد.

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