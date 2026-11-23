تحت عنوان "الجمهور يسمع كلمة التأهّب، لكنه لا يدرك أن وراءها أشخاصًا يتمزّقون"؛ كتب المحلل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوحبوط يقول: "في الوقت الذي ينصبّ فيه الخطاب العام في "إسرائيل" مؤخرًا، وبدرجة أكبر، خلال نهاية الأسبوع الماضي، على السيناريوهات القصوى والاستعداد العملياتي لاحتمال شنّ هجوم على إيران، تحذّر مصادر عسكرية من أن أزمة صامتة وغير مرئية تتفاقم تحت السطح؛ استنزاف عميق ومتواصل للقوى البشرية في الخدمة النظامية والخدمة الدائمة في الجيش "الإسرائيلي"".

ونقل بوحبوط عن مصادر عسكرية قولها: "إن رفع التأهّب وخفضه بالتناوب، خلال الأشهر الأخيرة، يفرضان ثمنًا باهظًا على آلاف الجنود وضباط الصف والضباط الذين يتحملون على عاتقهم مسؤولية تنفيذ مهام متنوعة على مدار الساعة. إضافة إلى ذلك، يتطلب هذا الجهد تخطيط المخزونات وقطع الغيار وتنظيم القوى البشرية والمهام".

أضاف بأنّ ضابطًا رفيع المستوى قد حذر قائلًا: "الجمهور يسمع كلمة "التأهّب"، لكنه لا يدرك أن وراءها أشخاصًا يتمزّقون. وبحسب قوله، يُترجم التأهّب على أرض الواقع إلى ساعات عمل لا يمكن تحمّلها وإلغاء الإجازات والمكوث لأوقات طويلة في القواعد المختلفة وفي الميدان، ليلًا وفي عطلات نهاية الأسبوع، ما يتجاوز بكثير روتين النشاط المعتاد. شدّد الضابط على أن الأمر يتعلق بعملية تضاف إلى ثلاث سنوات من القتال المكثف، ما يجعل الأمر صعبًا للغاية على الجنود في الخدمة الدائمة الأولية الذين يفكرون في ربط مستقبلهم المهني بالجيش "الإسرائيلي"، في وقت أصبحت فيه ظروف الخدمة معقدة للغاية".

كما رأى بوحبوط أن العبء الثقيل يتجلى، بصورة أساسية، في سلاح الجو والدفاع الجوي، من بين ذلك: الأسراب المختلفة والتشكيلات التقنية وبطاريات الدفاع الجوي التي تعمل في أقصى التأهّب الدائم، ويشمل تركيب الذخائر وتفكيكها والحفاظ على جاهزية الطائرات وتعزيز المناوبات، وغير ذلك.

وقال: "في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، يشمل التأهّب، بصورة أساسية، اختصاصيين ينشغلون على مدار الساعة بإدارة المخزونات والتخطيط لها ومراقبتها وبنقل الوقود والذخائر وقطع الغيار، لضمان القدرة على مواصلة النشاط العملياتي. في شعبة الاتصالات، يشمل التأهّب التشكيلات التكنولوجية المطلوب منها صيانة الشبكات والأنظمة العملياتية وتأمينها، مع ضمان جاهزيتها بنسبة 100% في كل لحظة، ومنها وحدات مختلفة، من بينها وحدات في مجال الحرب الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، يُطلب من الجيش "الإسرائيلي" تشغيل غرف العمليات وهيئات الأركان على مدار الساعة، من خلال تعزيز القوى البشرية بما يتجاوز المعدل المعتاد".

وأكد بوحبوط أن: "العاملين في المستويات الميدانية يشعرون بالإحباط بوضوح، لا سيما في صفوف تشكيل ضباط الصف، والذي يشكل العمود الفقري المهني للجيش "الإسرائيلي". فبعد حرب طويلة، يفضّل بعضهم التطلع إلى العمل في الحياة المدنية، بحثًا عن وظائف توفر ظروفًا أكثر ملاءمة لأسرهم".

ونقل عن ضباط صف في سلاح الجو قوله: "إلى متى يمكن مواصلة الوضع على هذا النحو؟ إنه يستنزف ويضرّ ليس فقط بمن يؤدي الخدمة، أيضًا بالعلاقة الزوجية وبالأطفال". مشيرًا إلى اتساع الفجوة بين المتطلبات العملياتية المتواصلة والقدرة البشرية على استيعابها على مدى زمني طويل.

وقال بوحبوط: "في شعبتي الاستخبارات والعمليات يبذلون جهودًا لتنظيم الإنذارات وتحديد مدد التأهّب بدقة، وفقًا لتقديرات الوضع. لكن ضباط احتياط يخدمون في غرف العمليات يقرّون قائلين: «من الصعب توقّع ما سيحدث وتقديره، لأن معظم الأمور لا تعتمد علينا. إنه قرار أميركي. ليس واضحًا إلى متى سيرفعون التأهّب ويخفضونه، لكن هذا هو الوضع".

وختم: "يفكرون في الجيش "الإسرائيلي" منذ مدة في تبنّي رؤية شاملة توفر حلولًا لتخفيف الضغط وتحسين ظروف الخدمة وتقديم التعويضات، وأحيانًا تُتخذ مخاطر تتعلق بالمساس بالجاهزية تحديدًا عبر الحلقة الأهم، لكن، كما يبدو الآن، لا يوجد حل أمثل".

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