قال المحلل السياسي أفرايم غانور، في صحيفة "معاريف"، إن "إسرائيل" في العام 2026 على بُعد خطوة من بلوغ سن الثمانين، لكنها تبدو وتتصرف كأنها في بداية طريقها، من دون دستور، ومن دون حكومة حقيقية، كيان منقسم وممزق ولا يترك لمواطنيه الكثير من الأمل.

وأضاف: "كل ذلك على خلفية واقع مروّع، تُحرَق فيه المساجد ولا يكون الصمت حتى مدوّيًا، ويُقتل ويُقتَل كل يوم، لا سيما في المجتمع العربي، من دون أن تهتز الأرض، كما أن رئيس الكنيست، والذي انتُخب أيضًا بأصوات أعضاء كنيست عرب، وهم ممثلو أكثر من 20% من سكان "إسرائيل"، يتحوّل إلى شخص غير جدير بالمنصب وغير شرعي".

وتابع: "وفقًا للتصور الذي نشأ هنا، لا يوجد الإرهاب إلا عندما يكون العرب ضالعين فيه. أما عندما يحرق اليهود المنازل والمساجد، ويهاجمون السكان ويقتلعون أشجار الزيتون، فذلك ليس سوى نزوة طائشة لمجموعة من فتيان التلال المنفردين". وبرأيه أن: "هذه أعراض مريضة، تحتاج إلى طبيب جيد وأدوية مناسبة تنتشلها من محنتها. وإلا، فمن السهل تخمين إلى أين يقود هذا المسار. يضاف إلى ذلك أن جزءًا كبيرًا من "الشعب" يتجاهل واجبه الوطني في تحمّل العبء ويتملص منه، ومن التجنيد في الجيش "الإسرائيلي"".

وأكد أن "إسرائيل" عاجزة اليوم عن تحقيق "السلام" داخلها، وعن تشكيل حكومة جديرة تستند إلى وثيقة الاستقلال، من أجل خلق واقع طبيعي هنا؛ واقعًا طيبًا للعيش فيه، ويمكن فيه الاعتماد على القيادة وعلى تحمّلها المسؤولية. ولفت إلى أنها تقف أمام مفترق طرق، فيما ينظر عشرات الملايين من أعدائها بمتعة إلى تآكل منعتها، وفي العالم الواسع تتعرض للإدانة بلا انقطاع. كل ذلك يترك انطباعًا بأن الأمر هنا لا يتعلق، كما ورد في مصادرنا، بـ"أرض تأكل سكانها"، بل بأرض رؤسائها هم الذين يأكلونها ويقضون عليها، وفقًا لتعبيره.

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