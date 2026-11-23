تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة لليوم الـ410 على التوالي، وسط عمليات نسف لمنازل سكنية وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء الخروقات "الإسرائيلية". وبحسب مصادر محلية؛ فقد ارتقى شهيد بنيران الجيش "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتقاء شهيدين متأثرين بجراح أصيبا بها جراء قصف "إسرائيلي"؛ استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأعلن مستشفى الشفاء الليلة الماضية استشهاد المواطن سعيد عيسى قرقز (24 عامًا) بنيران الجيش "الإسرائيلي" في بلدة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول المواطن لؤي أبو عيد شهيدًا إثر إلقاء طائرة "إسرائيلية" مُسيّرة قنبلة في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

في خان يونس جنوبي القطاع، شيّع فلسطينيون جثماني الشهيدين نضال الشريف وبلال السمهوري اللذين استشهدا، فجر الأحد، إثر غارات جوية "إسرائيلية" استهدفت المدينة. وفجر اليوم الاثنين، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي" مباني سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقع عسكرية النار باتجاه المناطق الشمالية الشرقية، من مخيم البريج ومنازل المواطنين، في مخيم المغازي وسط القطاع. وامتد إطلاق النار "الإسرائيلي" إلى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة؛ ارتفعت حصيلة الاعتداءات الصهيوني، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى 1675 شهيدًا و6095 مصابا فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 851 جثمانًا.

استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تدها وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية التراكمية لحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، إلى 74,742 شهيدًا و176,227 مصابًا.

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