كشف تقرير لإذاعة جيش الاحتلال الصهيوني ارتفاعًا حادًا في حوادث الإرهاب اليهودي بحق الفلسطينيين، خلال موسم قطاف الزيتون، في الضفة الغربية المحتلة، بنسبة 74% خلال عامين، مقارنة بسنوات الحرب جميعها.

وأفاد التقرير بأن معطيات المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" قد أظهرت ارتفاعًا متواصلًا وحادًا في الحوادث التي تصنفها الأجهزة الأمنية جرائم قومية يرتكبها يهود في الضفة الغربية المحتلة. تشمل المعطيات المرحلة نفسها من كل عام، من بداية تشرين الأول/أكتوبر وحتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

عدد حوادث الإرهاب اليهودي، خلال موسم قطاف الزيتون، وفقًا لهذه المعطيات:

- في العام 2024: 104 حوادث.

- في العام 2025: 145 حادثة.

- في العام 2026: 181 حادثة.

يمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 74% خلال عامين، ونحو 25% مقارنة بالعام الماضي. وتؤكد مصادر أمنية "إسرائيلية"، وفقًا لتقرير الإذاعة، أن خطورة الاعتداءات اليهودية ازدادت أيضًا، وليس عددها فقط.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن معطيات المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" أظهرت "انخفاضًا في عدد المصابين الفلسطينيين، جراء اعتداءات اليهود خلال المرحلة نفسها، من 18 مصابًا في العام 2024 إلى 26 في العام 2025، ثم 6 مصابين في العام 2026".

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