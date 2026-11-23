مقاربة واقعية لمفهوم السيادة الوطنية في ظل الاحتلال "الإسرائيلي" والضغوط الدولية والإقليمية على لبنان

السيادة ليست شعارًا يُرفع في المناسبات الوطنية، ولا مفهومًا سياسيًا يُستخدم بحسب مصالح الدول وموازين القوى. إنها جوهر وجود الدولة، والشرط الأساسي لاستقلالها، وتعني امتلاكها السلطة على أرضها وشعبها وقرارها السياسي والأمني والاقتصادي، من دون خضوع لإرادة قوة خارجية أو وصايتها أو إملاءاتها.

وفي المفهوم السياسي والقانوني، لا تقتصر السيادة على عدم وجود جيش أجنبي داخل الحدود، بل تشمل أيضًا حرية الدولة في اتخاذ قراراتها، واختيار سياساتها، وإدارة علاقاتها الخارجية، وتحديد أولوياتها الوطنية، بعيدًا عن الإكراه والتهديد والتدخل في شؤونها الداخلية.

من هنا، لا يمكن التعامل مع السيادة باعتبارها مفهومًا مجتزًأ، بحيث يصبح الاحتلال العسكري مسألة ثانوية، بينما يتحول نفوذ دولة أخرى إلى القضية المركزية التي تختزل النقاش الوطني. فالسيادة معيار واحد، ويجب أن يُطبَّق على الجميع، بصرف النظر عن هوية الدولة المتدخلة أو طبيعة العلاقة معها.

لبنان والاختبار الحقيقي للسيادة

عندما ننتقل إلى الحالة اللبنانية، تصبح المسألة أكثر تعقيدًا، لأن لبنان يواجه إشكالات متعددة من التأثير الخارجي، لكنها تختلف في طبيعتها وأدواتها وآثارها.

هناك أولًا الاحتلال "الإسرائيلي" لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وما يرافقه من اعتداءات عسكرية وتدمير للمنازل والقرى، ومنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم، وفرض وقائع أمنية بالقوة. وهذا يمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية، لأن الاحتلال لا يكتفي بالتأثير في قرار الدولة، بل ينتزع منها السيطرة الفعلية على جزء من أرضها، ويمنعها من ممارسة سلطتها على مواطنيها.

وهنا تبرز مفارقة لا يمكن تجاوزها: كيف يمكن الحديث عن استعادة السيادة اللبنانية فيما لا تزال "إسرائيل" تحتل أرضًا لبنانية وتواصل اعتداءاتها، وتفرض وقائع ميدانية تتجاوز إرادة الدولة؟ وكيف يمكن مطالبة لبنان بإثبات سيادته، فيما الطرف الذي ينتهك هذه السيادة لا يواجه ضغطًا دوليًا موازيًا لإجباره على الانسحاب ووقف اعتداءاته؟

إن المطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة، وهي مسألة مرتبطة ببناء الدولة ومؤسساتها، لا ينبغي أن تتحول إلى شرط يسبق إنهاء الاحتلال، أو إلى ذريعة لتأجيل الانسحاب "الإسرائيلي". فالدولة التي يُطلب منها أن تتولى حماية حدودها ومواطنيها تحتاج إلى استعادة أرضها، وامتلاك القدرة العسكرية والأمنية التي تمكّنها من أداء هذه المهمة.

ولا يستقيم منطق السيادة إذا طُلب من الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات داخلية محددة تحت الضغط والتهديد، بينما لا تُفرض على "إسرائيل" التزامات واضحة وملزمة للانسحاب واحترام الحدود ووقف الاعتداءات.

النفوذ الإيراني والاحتلال "الإسرائيلي": تمييز لا يجوز تجاهله



من حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مناقشة طبيعة العلاقة مع إيران، ومدى تأثيرها في القرار السياسي والأمني، وحدود ارتباط أي قوة لبنانية بمصالح إقليمية خارجية. ومن حقهم أيضًا المطالبة بأن يكون القرار الوطني مستقلًّا، وأن تكون المؤسسات الدستورية المرجعية في القرارات المتعلقة بالحرب والسلم.

لكن الموضوعية تقتضي التمييز بين النفوذ السياسي والتأثير الاستراتيجي والتحالف، وبين الاحتلال العسكري المباشر. فهذه مفاهيم مختلفة في القانون والسياسة والواقع الميداني، ولا يجوز وضعها في مرتبة واحدة لمجرد استخدامها في خطاب سياسي واحد.

إذا كان المقصود بـ"الاحتلال الإيراني" وجود نفوذ إيراني واسع في بعض مفاصل القرار اللبناني، فهذا توصيف سياسي قابل للنقاش والتدقيق، ويجب أن يُقاس بحجم التأثير الفعلي وحدوده. أما الاحتلال بالمعنى العسكري والقانوني، فلا يجوز استخدام المصطلح من دون توافر عناصره الواقعية والقانونية.

وفي المقابل، فإن الاحتلال العسكري المعادي "الإسرائيلي" للأراضي اللبنانية ليس مسألة تأويل سياسي أو اختلاف في وجهات النظر، بل واقع ميداني واضح.

والأهم أن السيادة لا تُستعاد باستبدال نفوذ خارجي بنفوذ خارجي آخر، ولا بإخراج لبنان من دائرة ما يسميه البعض "التأثير الإيراني" ليصبح أسير الإرادة الأميركية أو "الإسرائيلية" أو أي دولة أخرى. فالاستقلال الحقيقي لا يقوم على تغيير الجهة التي تؤثر في القرار، بل على إنهاء خضوع القرار الوطني لأي جهة خارجية.

الضغوط الأميركية والسعودية وحدود التدخل

تزداد الإشكالية وضوحًا عندما ننظر إلى طبيعة الضغوط الأميركية والسعودية على الحكومة اللبنانية.

فالولايات المتحدة تجعل تقليص النفوذ الإيراني وإنهاء الدور العسكري لحزب الله وتعزيز حصرية السلاح من أبرز أولوياتها في لبنان. وهي تستخدم أدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية للتأثير في مسار القرارات اللبنانية.

أما السعودية، فتسعى إلى استعادة دورها في المعادلة اللبنانية، وتربط جانبًا من دعمها للبنان بمسار الإصلاح واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها.

ومن الطبيعي أن تكون لهذه الدول مصالحها وحساباتها، ومن حقها تحديد طبيعة علاقاتها ومساعداتها. لكن المسألة تبدأ عندما تتحول المساعدة إلى أداة لفرض خيارات سياسية وأمنية على حكومة يفترض أنها تمثل إرادة شعبها، أو عندما يصبح الدعم الاقتصادي والعسكري مشروطًا بتبني مقاربة خارجية محددة للصراع اللبناني.

هنا يبرز السؤال الجوهري: هل المطلوب مساعدة لبنان على استعادة سيادته، أم إعادة تشكيل قراره السياسي والأمني بما يتناسب مع مصالح القوى المؤثرة في المنطقة؟

ليس من الواقعية إنكار أن لبنان يحتاج إلى دعم دولي وعربي، وأن قدراته الاقتصادية والعسكرية لا تسمح له بمواجهة جميع تحدياته منفردا. لكن الحاجة إلى المساعدة لا تعني التنازل عن حق الدولة في تحديد أولوياتها، ولا تعني أن تتحول العواصم الخارجية إلى مرجع يقرر للحكومة اللبنانية ما يجب أن تفعله ومتى وكيف.

فالمساعدة التي تعزز قدرة الدولة على حماية حدودها واستقلال قرارها هي دعم للسيادة، أما المساعدة التي تُستخدم لانتزاع قرارها أو إخضاعه لإرادة المانح فهي شكل من أشكال الوصاية السياسية، حتى لو لم تأخذ طابع الاحتلال العسكري.

هل التدخل الخارجي واحد في طبيعته؟

من الضروري اعتماد معيار واقعي، لا يقوم على المساواة الشكلية بين جميع أشكال التدخل.

فالاحتلال العسكري انتهاك مباشر للسيادة، والضغط السياسي والاقتصادي يشكل تدخلًا في القرار الوطني، والنفوذ الإقليمي قد يتحول إلى عامل يقيِّد استقلال الدولة. لكن هذه الأشكال ليست متطابقة، ولا يجوز إعفاؤها جميعًا من المساءلة أو وضعها في مستوى قانوني واحد.

في الحالة اللبنانية، لا يمكن إنكار أن إيران تمتلك نفوذًا سياسيًا واستراتيجيًا، لكن بالمقابل لا يمكن في الوقت نفسه تجاهل أن الولايات المتحدة تمارس نفوذًا مباشرًا من خلال العقوبات والمساعدات والوساطات والضغط الدبلوماسي، وأن "إسرائيل" تفرض وقائع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، وأن السعودية تمتلك أدوات تأثير سياسية واقتصادية.

السؤال المنطقي ليس: أي نفوذ نريد أن نقبله وأي نفوذ نريد أن نرفضه بحسب موقعه من الصراع الإقليمي؟

بل: كيف نضمن ألا يتحول أي نفوذ خارجي إلى سلطة فوق السلطة الوطنية؟

وهذا يقتضي أن تكون العلاقات مع سائر الدول، محكومة بالمصلحة اللبنانية وحدها، لا بالولاء لمحور أو الخضوع لمحور مضاد.

الدولة القوية لا تُبنى بالإملاءات

استعادة السيادة لا تتحقق بمجرد إصدار قرارات حكومية أو إعلان حصرية السلاح، وإنما ببناء دولة قادرة على تنفيذ قراراتها.

فاحتكار الدولة لاستخدام القوة يحتاج إلى جيش يمتلك الإمكانات والتجهيزات والقدرات الدفاعية، ومؤسسات أمنية فاعلة، وقضاء مستقل، واقتصاد قادر على تمويل الدولة، ونظام سياسي لا يقوم على المحاصصة والارتهان للخارج.

ولا يمكن مطالبة الجيش اللبناني بتحمل مسؤوليات دفاعية تفوق إمكاناته، في الوقت الذي لا يحصل فيه على الموارد اللازمة، ولا تُضمن له القدرة على حماية الحدود ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

كما لا يمكن اختزال أزمة السيادة اللبنانية في مسألة السلاح وحدها، وكأن التدخلات الخارجية والفساد والطائفية والمحاصصة والتبعية السياسية والاقتصادية ليست من العوامل التي أضعفت الدولة لعقود.

إن حصرية السلاح بيد الدولة هدف وطني يمكن الاتفاق عليه من حيث المبدأ، لكن تحويله إلى مسار قابل للتنفيذ يحتاج إلى توافق داخلي، وضمانات أمنية، واستراتيجية دفاعية، وقدرة عسكرية، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوء قوى مسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

والأهم أن بناء الدولة لا يجوز أن يتحول إلى عملية مواجهة داخلية جديدة، أو إلى استجابة لشروط خارجية لا تأخذ في الاعتبار طبيعة المجتمع اللبناني وتوازناته ومخاطر الانزلاق إلى صراع داخلي.

فالدولة القوية هي التي تستوعب مكوناتها وتفرض القانون على الجميع، لا التي تتحول مؤسساتها إلى أدوات في صراع المكونات بعضها مع بعض.

من يضع معايير السيادة؟

ثمة مفارقة أساسية في الخطاب الدولي المتعلق بلبنان: يُطلب من الحكومة اللبنانية إثبات قدرتها على فرض سلطتها على كامل أراضيها، بينما لا يمارس المجتمع الدولي الضغط نفسه على "إسرائيل" لإنهاء احتلالها واحترام التزاماتها الدولية.

وإذا كانت القرارات الدولية، ولا سيما القرار ١٧٠١، تشكل مرجعية لتنظيم الوضع على الحدود اللبنانية "الإسرائيلية"، فإن تطبيقها لا يمكن أن يكون انتقائيًا، ولا يجوز التعامل مع التزامات لبنان باعتبارها واجبات فورية، بينما تبقى الالتزامات "الإسرائيلية" خاضعة للتفاوض والتأجيل.

فلا يمكن أن يكون تنفيذ القرارات الدولية واجبًا على طرف وخيارًا سياسيًا للطرف الآخر.

ولا يمكن أن تصبح السيادة اللبنانية مشروطة بتسليم السلاح، فيما الانسحاب "الإسرائيلي" ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى ومعالجة قضية الأراضي المحتلة تبقى ملفات مؤجلة.

والأكثر خطورة أن يتحول مفهوم السيادة إلى أداة في الصراع، بحيث يصبح لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ويُطلب من حكومته أن تثبت استقلالها من خلال الاصطفاف في مواجهة طرف خارجي، بدلًا من أن تثبت استقلالها من خلال حماية مصالح شعبها وأرضها وقرارها.

السيادة مبدأ لا يتجزأ

إن السيادة الوطنية ليست امتيازًا تمنحه الدول الكبرى للدول الصغيرة، ولا مكافأة تحصل عليها الحكومات عندما تتبنى سياسات ترضي القوى المؤثرة. إنها حق أصيل للشعوب، وواجب على الحكومات، والتزام على المجتمع الدولي احترامه.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن استعادة السيادة تبدأ بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، ووقف الاعتداءات، واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبناء جيش قادر على الدفاع عنها، وتحرير القرار السياسي والأمني من كل أشكال الوصاية والتبعية، أيًّا كان مصدرها.

وهذا يعني أيضًا أن العلاقة مع الولايات المتحدة والسعودية وإيران وسائر الدول يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية اللبنانية.

لا يجوز أن نرفض "التدخل الإيراني" ونصمت على التدخل الأميركي، أو نطالب باحترام الحدود اللبنانية بينما نتسامح مع احتلال جزء منها.

فالسيادة التي تُطبَّق على خصم وتُعفى منها دولة صديقة ليست سيادة، بل اصطفاف سياسي، والاستقلال الذي يُقاس بمدى الابتعاد عن دولة والاقتراب من دولة أخرى ليس استقلالًا، بل هو انتقال من وصاية إلى وصاية.

لبنان لا يحتاج إلى استبدال محور بمحور، ولا إلى اختيار وصيٍّ جديد على قراره الوطني، إنه يحتاج إلى دولة تمتلك قرارها، وتحمي أرضها، وتحترم إرادة شعبها، وتتعامل مع العالم من موقع الندية والمصلحة المتبادلة.

فالاختبار الحقيقي لسيادة لبنان ليس مقدار ما يستطيع أن يقدمه من تنازلات لإرضاء الخارج، بل مقدار ما يستطيع أن يفرضه من احترام لحدوده وقراره وحقوق شعبه على الخارج.

الكلمات المفتاحية