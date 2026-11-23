نشرت مجلة فورين بوليسي مراجعة لكتاب المذكرات الجديد للصحفي الاستقصائي الأميركي الشهير بوب وودوارد، والذي يحمل عنوان "أسرار".

أشارت المجلة إلى ما يكتبه وودوارد عن إخفاقات كبيرة متكررة لرؤساء أميركيين في الحروب، وعن أن أسباب هذه الإخفاقات هي نفسها تقريبًا. إذ تعود إلى عدم دراسة التداعيات المحتملة قبل التحرك العسكري وفشل المستشارين الكبار، على صعيد تقديم تقويم صريح عن المخاطر.

كما لفتت المجلة إلى ما يكتبه وودوارد عن أن الرؤساء نادرًا ما يسمعون الرواية الصريحة من مستشاريهم، باستثناء بعض الحالات القليلة، مثل مستشار الأمن القومي لجورج بوش الأب برنت سكوكروفت ووزير الخارجية الأميركي في ولاية جورج بوش (الابن) الأولى كولن باول.

تروي المجلة ما يأتي في مذكرات وودوارد عن مدى أهمية أن يدرك أي رئيس أميركي أن جزءًا من الوظيفة هو إيجاد وسائل لاجتياز المجاملة المحيط به، حيث يكون هناك امتناع عن إبلاغ الرئيس أخبارًا سيئة أو ميلًا نحو تقديم الأمور ،في إطار يجاري غرور الرؤساء أو رؤيتهم العالمية.

كما لفتت المجلة إلى ما يرويه وودوارد عن أن الخلل يعود إلى حقبة ليندون جونسون وحرب فيتنام، حيث لم يقدم وزير الحرب الأميركي آنذاك روبرت ماكنامارا وكبار المسؤولين العسكريين الاستشارة المطلوبة. تضيف المجلة ما يكتبه وودوارد عن أن ذلك الخلل انطبق أيضًا على حقبة بوش (الابن)، حين قامت شخصيات مثل نائب الرئيس وقتها ديك تشيني ووزير الحرب دونالد رامسفيلد ومدير الـCIA"" جورج تينت بإقناعه بطريقة احتيالية لغزو العراق.

عن إيران؛ تطرقت المجلة إلى ما يقوله وودوارد عن قيام الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بشن حرب تدميرية دموية، من دون أي تفويض قانوني، وعن أن قرار ترامب المتهور لبدء الحرب مع إيران هو أوضح مثال على النتائج التي تظهر عندما لا يؤخذ في الحسبان التداعيات.

كذلك سلطت المجلة على ما يكتبه وودوارد عن مقابلات أجراها مع ماكنامارا قبل وفاة الأخير، في العام 2009، حين يشرح ماكنامارا ، كما يرد في الكتاب، كيف أنه لم يطرح الأسئلة على الجيش، فضلًا عن أن الجيش لم يعبّر بشكل صريح عن آرائه للرئيس أو لماكنامارا شخصيًا.

وقالت المجلة إنه لم تعتمد آليات لمعالجة هذا الخلل، بل ما حصل هو خلاف ذلك. إذ أصبحت عملية اتخاذ القرار أقل منهجية. كما ذكرت بأنه وجهت انتقادات لاذعة إلى المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بعد ما قالت إن ترامب كان يشعر بأن إيران كانت ستقوم باستهداف الولايات المتحدة، وذلك حين لم تكن هناك أي أدلة على وجود مخطط لهجوم إيراني. وهنا نبهت المجلة إلى ما يكتبه وودوارد عن أن "شعور" ترامب لم يختلف عن كلام بوش (الابن)، والذي قال إن قراره بشن الحرب على العراق كان ينبع من "حدس"، فتبين بأنه لم يواجه معارضة كافية وبأن الأصوات الداعية إلى عدم الاستعجال والتأني غابت.

كما أشارت المجلة إلى أن ماكنامارا اعترف للكاتب بغياب النقاش عمما إذا كانت الحرب فكرة جيدة، إذ يقول ماكنامارا إن قيادة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي لم تناقش بشكل حقيقي المخطط العسكري لفيتنام. ولفتت إلى اعتراف ماكنامارا لوودوارد، كما يرد في الكتاب،، بأن حرب فيتنام لم يكن لها علاقة بالنزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، بل كانت حربًا أهلية وليست حربًا خارجية، لافتة إلى ما يكتبه وودوارد في هذا السياق عن اعتماد سياسة خاسرة في فيتنام.

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