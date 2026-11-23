رأى المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الأميركية شلومو شامير، في صحيفة "معاريف" العبرية، أن على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن يفهم أنه حان الوقت لاعتزال الحياة السياسية، لافتًا إلى أن نتنياهو بعد خسارته وحزبه في انتخابات "الكنيست" (البرلمان) يتصرف ويدير شؤونه وكأنه لا ينوي اعتزال العمل السياسي.

وكتب شامير: "إذا كان هناك سياسي مخضرم وذي خبرة في السياسة الإسرائيلية، ينبغي له، بل يجب عليه، أن يكون مدركًا للتطورات والتحولات التي نشأت وحدثت وتحدث خلال الأشهر الأخيرة على الجبهة الداخلية في إسرائيل وفي الساحة الدولية، لا سيما الأميركية. هذا السياسي هو بنيامين نتنياهو. وليس المطلوب منه أن يكون مدركًا فحسب، الأهم من ذلك أن يستخلص النتيجة المنطقية والحتمية، وأن يعتزل العمل السياسي".

أضاف: "لا يوجد في السياسة الإسرائيلية شخص يتمتع بخبرة وتجارب أكثر من بنيامين نتنياهو. هو الشخص الذي ينبغي له، بل يجب عليه، ومن المتوقع منه، أن يتعلم من معرفته وخبرته، وأن يعلن قراره اعتزال السياسة وتبنّي حياة خاصة".

وتابع: "ليس الأمر أن بنيامين نتنياهو لا يتصرف على هذا النحو فحسب، أي إنه لا يأخذ في الحسبان أقدميته ومعرفته وخبرته، بل يتجاهلها ويستخف بها. في الأسابيع الأخيرة، وبعد نتائج انتخابات الكنيست، والتي خرج منها خاسرًا ومتضررًا بصفته رئيسًا للحزب ورئيسًا للحكومة، يتصرف نتنياهو ويدير شؤونه وكأنه لا ينوي اعتزال العمل السياسي".

ولفت شامير إلى أن: "الأخطر من ذلك أن نتنياهو يظهر وكأنه يستمتع بخسارته في الانتخابات، ويستعد بكل جدية وطاقته لخوض النضال بهدف البقاء في منصبه رئيسًا للحكومة. وبالنظر إلى تركيبة حكومته، والتي تضم وزراء مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش وعميحاي شيكلي، فإن نتنياهو، في مساعيه للبقاء رئيسًا للحكومة، لا يتمسك بأهداب المذبح، بل يتمسك بأهداب سلة المهملات".

كما رأى أن: "الأمر المثير للدهشة، أكثر من تجاهله المستفز للتطورات على الجبهة الداخلية، هو أن نتنياهو يتجاهل تمامًا التحوّل السياسي والثورة الحزبية اللذين حدثا مؤخرًا في الولايات المتحدة". وسأل: "كيف يواصل نتنياهو التطلع بشدة إلى تولّي منصب رئيس حكومة إسرائيل، في حين ستكون الولايات المتحدة، ابتداءً من 3 كانون الثاني/يناير، تحت سيطرة الحزب الديمقراطي، وسيكون مجلسا الكابيتول هيل والكونغرس ومجلس الشيوخ تحت سيطرة أغلبية ساحقة من الممثلين الديمقراطيين؟".

وقال: "بنيامين نتنياهو ليس فقط غير محبوب وغير مقبول من الديمقراطيين في الولايات المتحدة، هو أيضًا مكروه لديهم، وشخصية سياسية بغيضة، من الأفضل والأجدر الابتعاد عنها". وأضاف: "نتنياهو هو من زعزع، بل قضى فعليًا، على الدعم الثنائي الحزبين لـ"إسرائيل"، الذي ظل قائمًا ومستمرًا في الولايات المتحدة سنوات طويلة. هو الذي قطع ومَحا، بخطابه سيئ الصيت أمام جلسة مشتركة للكونغرس ومجلس الشيوخ، كل تعاون وتنسيق بين الحزب الديمقراطي و"إسرائيل"".

ولفت إلى أنه: "لا يوجد رئيس دولة في العالم الحرّ يرتبط إلى هذا الحد برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ويُعرف ويشتهر بأنه موالٍ له وخاضع ومتملّق له. لقد تفاخر نتنياهو وتباهى بمكالماته الهاتفية مع الرئيس ترامب. ولا يُعرف أنه حاول الاتصال هاتفيًا بزعيم أو مسؤول كبير أو شخصية ذات نفوذ في الحزب الديمقراطي".

وتالع: "الآن، يبذل نتنياهو جهودًا لخوض المنافسة على منصب رئيس حكومة "إسرائيل". وليس لديه، أي نتنياهو، أي شخصية ولا أي مسؤول كبير واحد صاحب نفوذ في قيادة الحزب الديمقراطي، يستطيع الاتصال به هاتفيًا. إذا اتصل، فمن المشكوك فيه بشدة أن يردّ عليه أحد. وكل هذا لا يمنع نتنياهو من النضال والسعي والتوق إلى الحصول على منصب رئيس الحكومة". ورأى أن: "المثير للدهشة أنه، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، التقى آيزنكوت ويجري اتصالات مع مسؤولين كبار في "الليكود".. فأي وحدة وشراكة وتنسيق يتوقعها آيزنكوت من مسؤولين كبار في "الليكود"، جميعهم خاضعون لنتنياهو وينفذون أوامره؟".

وختم شامير: "على خلفية التغييرات المهمة في الساحة السياسية الأميركية، والهزيمة المدوية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات منتصف الولاية ومكانة الرئيس ترامب المهزوزة والآخذة في التزعزع في الرأي العام الأميركي، والسيطرة الكاملة للديمقراطيين على الكونغرس ومجلس الشيوخ، ليس لدى بنيامين نتنياهو ما يفعله، ولا مكان له في مجال العمل السياسي في "إسرائيل". وبصفته سياسيًا مخضرمًا، فإن نتنياهو هو أول من ينبغي له، بل يجب عليه، أن يفهم ذلك. لكن لا يبدو أن هذا يحدث".

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