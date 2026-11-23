نقل موقع القناة 12 العبرية عن ضابط كبير في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تحذيره من أن الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة لن يتوقف عند هذا الحد، سيتسرّب إلى وسط فلسطين المحتلة.

أكد المحلل العسكري الصهيوني نير دفوري، في تقرير لموقع القناة 12، أن التصعيد الخطير في الضفة الغربية "يثير قلقًا عميقًا في قيادة المؤسسة الأمنية؛ فبعد أن أُضرمت النيران، ليلة السبت-الأحد، في مركبات ومبانٍ، وكُتبت شعارات نابية في أربع قرى فلسطينية: مالك، ودير أبو مشعل ودير السودان في منطقة رام الله، وقرية التواني في جنوب جبل الخليل: يطلق ضابط كبير في الجيش "الإسرائيلي"، أنهى مؤخرًا نشاطًا عملياتيًا في المنطقة، تحذيرًا استثنائيًا من تسرّب هذه الظاهرة إلى داخل أراضي "إسرائيل" (الأراضي المحتلة في العام 1948)".

كشف دفوري أن محادثات مغلقة، وصف فيها الضابط الأحداث الأخيرة بأنها ليست عملًا فرديًا، بل نشاطًا منظّمًا جيدًا. وقال الضابط: "الحديث يدور عن منظمات إرهابية منظّمة، لديها أجندة لطرد العرب، وهي تعمل على تنفيذها. هذا إرهاب يهودي، وما يثير القلق هو حجمه؛ فقد بات العدد بضعة آلاف، وليس مئات. لم يعد الأمر يقتصر على حفنة، بل أصبح عددًا كبيرًا من السكان لا يلتزمون بالقانون".

وأضاف الضابط أن الناشطين اليهود الإرهابيين يستفيدون من غطاء يشمل التمويل والاستشارات القانونية، فحذّر من التداعيات المباشرة على الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، قائلًا: "كل ما يحدث هناك سيتسرّب إلى وسط البلاد، ولن يتوقف عند هذا الحد. لا يجوز لنا، بصفتنا المجتمع الكلي، أن نقبل بهذا. إذا واصلنا وصفهم بأنهم حفنة، فإننا نهرب من الحقيقة".

النقص في القوات والانتقادات لغياب المعلومات الاستخباراتية

كما قال دفوري: "إن المؤسسة الأمنية تقدّر أن عمليات إحراق الممتلكات، في نهاية الأسبوع، كانت عملية استعراضية نسقت مسبقًا، وأدارتها شبكة من الناشطين المتمرّسين، تدفع المنطقة إلى نقطة الغليان. لقد دخلت قوات "الشاباك" (الأمن الداخلي) والشرطة، صباح أمس، إلى مواقع الحوادث في القرى، وبدأت جمع الإفادات والأدلة في إطار تحقيق واسع النطاق، لكن لم يُبلّغ حتى الآن عن اعتقال أي مشتبه بهم. تفحص الأجهزة الأمنية عدة مسارات للتحقيق، من بينها أسماء ناشطين إرهابيين معروفين والجهات التي تقف وراءهم".

كذلك أشار إلى أن الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" رصدت، في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث الجريمة القومية ومحاولات إحراق الممتلكات في الضفة الغربية. وحذّرت مصادر أمنية من أن تحويل قوات الجيش "الإسرائيلي" من مهام إحباط الإرهاب الفلسطيني إلى تأمين الفلسطينيين والتعامل مع الإخلال بالنظام، يمسّ بأمن المستوطنات نفسها، ويزعزع الاستقرار الإقليمي، ويلحق ضررًا بالغًا بعلاقات "إسرائيل" الخارجية.

وأشار دفوري إلى تتصاعد الانتقادات لغياب المعلومات الاستخباراتية المسبقة بشأن جميع الأحداث الأخيرة. وقال إن جهاز "الشاباك" فعّل الوحدة العملياتية التابعة له للمساعدة في رصد الإرهاب اليهودي وإحباطه، غير أن مصادر مطّلعة على النشاط الميداني تقول إن تفعيلها يتم بصورة موضعية فحسب، وليس على نطاق كافٍ.

وختم: "يشيرون، في المؤسسة الأمنية، أيضًا إلى نقص في الأدوات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، وفي مقدمتها إلغاء الاعتقالات الإدارية من جانب وزير الأمن (الحرب)، فضلًا عن النقص الحاد في أفراد الشرطة. إذ تشير التقديرات إلى أن لواء "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) في الشرطة يعاني نقصًا يبلغ نحو ست سرايا من حرس الحدود. ويحدث كل ذلك بالتوازي مع جهود مكثفة تبذلها منظمات إرهابية في الخارج، تدفع ناشطين ميدانيين إلى تنفيذ عمليات ضد "إسرائيليين"".

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