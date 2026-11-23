شهدت مدينة النجف الأشرف، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة وقفات احتجاجية شارك فيها المئات من أستاذة الحوزات العلمية وطلابها، إلى جانب حشود غفيرة من أبناء المدينة، من نخب اجتماعية وثقافية وأكاديمية مختلفة، تنديدًا بالإجراءات التعسفية الظالمة التي اتخذتها السلطات البحرينية الحاكمة ضد عدد من علماء الدين في البحرين، والتي تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لسنوات طويلة.

وعدّ المشاركون، في الوقفات الاحتجاجية، تلك الإجراءات انتهاكًا لكل القوانين السماوية والوضعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحرية التعبير والفكر والمعتقد، داعين إلى مواقف حازمة وقوية من الجهات الدولية المعنية، لوضع حد لمثل هذه السياسات القمعية الاستبدادية.

كما شدد المشاركون في بياناتهم على: "ضرورة احترام حقوق الشعب البحريني المشروعة بالعيش الكريم ورفض مختلف أشكال الاضطهاد، ووجوب وقوف حكومات المنطقة إلى جانب شعوبها وعدم اللجوء إلى قمعها".

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