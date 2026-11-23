سلط موقع ذا انترسبت الضوء على قضية احتجاز الضابط في القوات الجوية الأميركية جاسون واتسون، والذي وجهت إليه التهم استنادًا إلى القانون الموحد للقضاء العسكري الأميركي، بسبب مشاركته في مظاهرة أمام مبنى الكونغرس وما قاله في مقابلات إعلامية أجرتها معه شبكة CNN الأميركية ووسائل إعلامية أخرى.

كما أشار الموقع إلى أن اعتقال واتسون حصل خلال مشاركته في التظاهرة المذكورة، حيث كان يرتدي زيه العسكري ويرفع يافطة تدعو إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وازاحته من منصبه. كما لفت الموقع إلى أن التهم الموجهة إلى واتسون تتضمن استخدام مصطلحات احتقار بحق الرئيس وعدم التقيد بالأوامر والنظم، واعتماد سلوك غير لائق لضابط عسكري.

هذا؛ وأشار الموقع إلى ما قاله واتسون، في مقابلة مع CNN، بأن ترامب ليس فاشلًا بصفته رئيسًا فحسب، هو ينتهك الدستور، بشكل صارخ، ويخالف القوانين ويتورط بالفساد، ويتسبب بقتل أميركيين. عقب ذلك تحدث الموقع عن هامش أوسع بكثير يمنحه القضاء للجيش لمعاقبة التعبير مقارنة مع المحاكم المدنية. وأردف بأن قضية واتسون هي أحدث مثال على ملاحقة أهداف سهلة لقمع الأصوات المعارضة.

كذلك تحدث الموقع عن استغلال إدارة ترامب للغموض المزعوم في قانون الهجرة؛ من أجل محاولة ترحيل من هم ليسوا مواطنين أميركيين بسبب التظاهر وكتابة مقالات الرأي والتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الموقع بأن إدارة ترامب ترى أن سلطاتها الواسعة لمحاربة الإرهاب تمكّنها من اختلاق منظمات إرهابية محلية، ومحاكمة المحتجين وإدانتهم. كما تحدث عن إفادة إدارة ترامب من قانون التجسس لملاحقة الصحفيين ومصادرهم بسبب كشفهم سوء الكفاءة.

كما أردف الموقع بأنه يجري الآن استخدام القانون العسكري كسلاح من أجل الانتقام ضد جنود يتحدثون مع الصحفيين... ثم قال الموقع إن واتسون لم يسرب شيئًا في الحقيقة، هو أعرب عن رأيه، ما أدى إلى احتجازه بالعزل الانفرادي المشدد.

ورأى أن أن ظروف احتجاز واتسون هي دليل إضافي على الدوافع الانتقامية للحكومة الأميركية. ونبه إلى أن الضابط المعتقل لم يتهم بارتكاب أية جريمة، وإلى أن القانون العسكري الأميركي لا يجيز معاقبة المنتمين إلى الجيش بينما ينتظرون المحاكمة، فضلًا عن أنه ينص على أن الاحتجاز يجب أن لا يكون مشددًا أكثر مما تقتضيه الظروف.

وأشار الموقع إلى ما قاله محامي واتسون عن أن الأخير هو أول رائد، في تاريخ المؤسسة العسكرية الأميركية، يتهم باستخدام مصطلحات احتقار.

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