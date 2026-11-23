أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين لانفجار؛ إثر اصطدامهما بألغام بحرية شرق مضيق هرمز، ما أدى إلى توقفهما.

بدورِه أعلن الجيش الإيراني اندلاع حريق، في ناقلتين أخريين، إثر اصطدامهما بألغام بحرية شرقي المضيق أيضًا. وقال الجيش الإيراني، إن الناقلتين دخلتا المنطقةَ المحظورة على الرغم من التحذيرات المتعلقة بحركة الملاحة، ما أدى إلى اصطدامهما بألغام بحرية واندلاع النيران فيهما.

وأكد الجيش الإيراني أن تجاهل التحذيرات وإيقاف أنظمة الملاحة، في أثناء الإبحار، في المناطق المحظورة يعرضان السفن لأخطار جسيمة.

في سياق متصل، أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مُسيرة أميركية من طراز "أم كيو واحد" المخصصة للاستطلاع والقتال؛ شرق مضيق هرمز.

وأوضح حرس الثورة في بيان أن المُسيّرةَ أسقطت بنيران منظومة دفاع جوي متطورة، مشيرًا إلى أن هذه الطائرة هي العشرون من نوعها التي تُسقط، والرابعة التي تدمرها منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، خلال الساعات الأربعِ والعشرين الماضية. وأكد حرس الثورة أن: "المجال الجوي الإيراني خط أحمر، وأن أي انتهاك له سيواجه برد حاسم".

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