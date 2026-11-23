أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء مصطفى إيزدي على الحفاظ على الجاهزية الدفاعية الشاملة لمواجهة الحرب الإدراكية والعمليات النفسية للعدو.

خلال كلمة له أمام قادة وعناصر "البسيج" (التعبئة) في فيلق "محمد رسول الله (ص)" في طهران الكبرى، أشار اللواء إيزدي إلى تغير طبيعة التهديدات واتساع ساحات المواجهة، فرأى أن الحرب الإدراكية والسعي للتأثير في الرأي العام يمثلان أحد المحاور الرئيسة لتحركات العدو.

وقال: "إن العدو، بعد إخفاقه في بعض الساحات، يسعى إلى إضعاف رأس المال الاجتماعي، وبث اليأس، وتشديد الضغوط الاقتصادية، والتأثير في عقول الناس وأفكارهم، وخلق ظروف غير مستقرة داخل البلاد".

وشدد نائب القائد العام لحرس الثورة على ضرورة الاهتمام بـ "جهاد التبيين"، قائلًا: "إن إحدى الساحات المهمة اليوم هي مواجهة تحريف الحقائق ومحاولات تشويه الروايات، وفي هذا المجال يجب على "البسيج" أن يؤدي دورًا فاعلًا بوعي ويقظة وحضور مؤثر في الفضاء الافتراضي".

وعدّد اللواء إيزدي توسيع التعبئة الشعبية، وتعزيز الأمن المرتكز على الشعب، ورفع جاهزية الوحدات، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وإزالة الحرمان، والمواساة، وبث الأمل، وجهاد التبيين، كونها أهم محاور العمل المستقبلي للتعبئة وحرس الثورة.

وأشار إلى الحضور الواسع لقوات التعبئة، في مختلف ميادين طهران، متحدثًا عن نشاط نحو 450 ألف شخص في البرامج المشار إليها، وتنظيم قرابة 500 كتيبة، فبرأيه هذه الطاقة من المقومات المهمة للحضور الشعبي في شتى المجالات.

في ختام حديثه، أشار إلى القدرات الدفاعية للبلاد، مستعرضًا الإمكانات الصاروخية والطائرات المًسيرة والدفاع الجوي والقدرات البحرية والبرية للقوات المسلحة، ومشددًا على ضرورة استمرار الجاهزية والارتقاء بالقدرة الدفاعية.

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