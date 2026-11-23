أعلنت الإدارة العامة للأمن الداخلي، في محافظة أذربيجان الغربية في إيران، تفكيك أربع خلايا مسلحة إرهابية لجماعة انفصالية، واعتقال أفرادها الذين كانوا ينتظمون في إطار مخطط صهيوني وأميركي لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة الأمن داخل البلاد.

هذا؛ وأكدت الإدارة العامة للأمن الإيراني أن عناصر الخلايا الإرهابية الأربع جميعهم، وقعوا في قبضة رجال الأمن، بعدما تمكّنت من تحديد هوياتهم وعددهم 27، فأوقفوا جميعًا.

وأفادت وزارة الأمن الإيرانية، في بيان لها اليوم الاثنين (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أنه ضبطت 52 قطعة سلاح رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، و94 خزينة ذخيرة مع جهاز ستارلينك، كانت في حوزة هذه الخلايا الإرهابية.

وأوضحت أن: "الخلايا المدمّرة كانت لها أقسام خمسة: التجسس والعمليات والدعاية والدعم والمال، وقد شاركت، إضافة إلى نقل السلاح من المناطق الحدودية، في نقل ستارلينك إلى مدن داخل البلاد لمساعدة العدو الأميركي- الصهيوني المعتدي".

أضاف البيان: "كما حُددت هوية 6 أعضاء من ثلاث فرق لتهريب السلاح والذخائر من دول الجوار؛ لتنفيذ عمليات إرهابية وحرب مدن، وأُوقفوا في أثناء دخولهم البلاد. وأحد هؤلاء من رعايا دولة أجنبية. ومن فرق تهريب السلاح هذه ضُبطت 201 قطعة سلاح مسدس مع مئة خزينة إضافية للمسدسات.

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