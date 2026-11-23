رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في ذكرى استقلال لبنان، وما تضمنته من مزاعم بالتدخل الإيراني في الشأن الداخلي اللبناني، مؤكدًا: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكنّ بكل تأكيد الاحترام الكامل والمطلق للشعب اللبناني، والثقافة اللبنانية، وسيادة لبنان وسلامته الإقليمية".

وقال بقائي، في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026): "نكاد لا نجد دولة أخرى غير إيران كانت ثابتة على هذا الموقف بمثل هذا القدر".

وأضاف بقائي: "لكن إذا كان قصده من التدخل هو أننا جعلنا احترام السيادة والسلامة الإقليمية للبنان في صدارة مطالبنا، خلال المفاوضات المنتهية إلى تفاهم إسلام آباد، فإذا كان هذا يُعدّ تدخلًا، فينبغي للأصدقاء أن يوضحوا ذلك. موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح. نحن نعتقد أن مشكلة لبنان ليست مشكلتين، هي مشكلة واحدة؛ فمسألة لبنان الأساسية هي الاحتلال الصهيوني وعدوانه وهجماته اليومية ضد لبنان، وانتهاك حُرمة هذا البلد، وتهديد الشعب اللبناني وسیادة لبنان؛ وهو وضع استمر لعقود".

وتابع قائلا: "إن المقاومة اللبنانية تأسست لمواجهة ماذا؟ إن المقاومة اللبنانية التي تُعد مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي والمنطقة، أُنشئت لمواجهة العدوان والاحتلال وانتهاك السيادة اللبنانية. المقاومة هي ركيزة اقتدار وقوة لبنان. نحن بلا تردد نرغب في إقامة علاقات جيدة مع لبنان، ونؤكد أن العامل الوحيد لانتهاك استقلال لبنان وسيادته هو الكيان الصهيوني؛ الكيان الذي يستمر بطبيعة الحال في اعتداءاته ضد لبنان بدعم من أميركا، تلك الدولة التي نصّبت نفسها -مع الأسف- في موقع الوسيط أيضًا".

في سياق آخر أكد بقائي، أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن حقوق الشعب الإيراني أو شروطها المتعلقة بإنهاء الحرب ورفع العقوبات والحصار البحري الأميركي، مشددًا على أن أي قرار بشأن مستقبل إيران ومصيرها لن يُتخذ إلا في طهران، انطلاقًا من إرادة الشعب واستقلال البلاد. وقال: "إن إيران ثابتة في الدفاع عن حقوقها وشروطها"، مؤكدًا أن وفاء الجانب الأميركي بالتزاماته من شأنه أن يتيح استعادة الأمن في المنطقة ومضيق هرمز في أقصر وقت ممكن.

كذلك أوضح أن الشروط الإيرانية ليست مطالب تعجيزية أو مستحدثة، هي حقوق أصيلة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الأميركية غير القانونية والجائرة ووقف الحصار البحري، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني. وشدد على أن الجمهورية الإسلامية تقرر مصيرها بإرادتها واستقلالها، وأن أي قرار بشأن إيران لن يُتخذ في أي مكان خارج العاصمة طهران.

الحصار الأميركي اعتداء عسكري على إيران

في معرض رده على الإجراءات الأميركية، رأى بقائي أن العقوبات والحصار الاقتصادي والبحري، لا سيما في الظروف الراهنة، يمثلان اعتداءً وتجاوزًا عسكريًا على إيران، ويأتيان استكمالًا للعدوان العسكري الأميركي و"الإسرائيلي"، في انتهاك واضح للقوانين الدولية. وشدّد على أن إيران لن تتراجع عن حقوقها، وأن رفع العقوبات الجائرة ووقف الحصار البحري جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق، وليسا شروطًا جديدة أو مطالب إضافية.

وأكد أن إيران لم تفعل في مواجهتها مع الولايات المتحدة سوى الدفاع عن نفسها، واصفًا الادعاءات التي تحاول تصوير إيران على أنها أكثر خطورة بسبب امتلاكها أسلحة معينة بأنها "مغالطة خبيثة".

وفي رده على التهديد باستهداف السدود والمنشآت الحيوية الإيرانية، قال بقائي إن الولايات المتحدة لن ترتكب مثل هذه الحماقة، في موقف يعكس رفض طهران للتهديدات الأميركية واستعدادها للدفاع عن منشآتها وسيادتها.

كما أشاد بصمود الشعب الإيراني، قائلًا: "لقد جُرحنا، فالأسد الذي يدافع عن نفسه في مواجهة الضباع يتعرض للجراح، واهذه الجراح دليل على مقاومة الإيرانيين"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الدفاع عن إيران بثبات أكبر من السابق. وفي إشارة إلى القدرات الصاروخية الإيرانية، قال: إن "صواريخنا صعبة المراس، وقد أتقنت هي الأخرى معرفة طرق الخروج"، في تأكيد على استمرار القدرات الدفاعية الإيرانية. وأضاف أن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة اللواء مجيد موسوي سيقدم حتمًا الرد الإيراني على الهجمات الأميركية "في تغليف أنيق ومرتب".

إيران لم تبلغ بقرار الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار

في الملف النووي، أعلن بقائي أنه لم يُبلّغ حتى الآن بأي قرار رسمي بشأن انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، موضحًا أن الحديث عن هذا الموضوع لا يعني صدور قرار رسمي بالانسحاب.

هذا، وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعلن استضافة طهران القمة الدورية لرؤساء منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، في يومي 3 و4 كانون الأول/ديسمبر 2026.

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