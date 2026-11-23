علّق رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، على الكمية الضخمة من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري التي استولت عليها القوات المسلحة اليمنية من التحشيدات العسكرية السعودية في جبهات القتال أمس، مؤكدًا أن النظام السعودي لا يرى في اليمن واليمنيين إلا ساحة للاحتراب والاقتتال.

وقال عبد السلام: "إن العتاد العسكري الكبير الذي كشفت عنه القوات المسلحة اليمنية (أمس) لا يمثل سوى جزء يسير من ترسانة ضخمة وهائلة بعث بها العدو السعودي إلى الداخل اليمني للعبث به وإطالة أمد الصراع، في الوقت الذي يحاصر فيه اليمن بالغذاء والدواء والقمح، ويسمح بشحن الأسلحة من مختلف دول العالم إلى الداخل اليمني".

وأضاف في منشور له على حسابه في منصة "أكس": "إن العدو السعودي بسياسته السيئة، يسعى إلى وضع اليمنيين بين خيارين: الموت جوعاً أو الموت بالحرب، فيما يضع نفسه في موقع المتفرج"، مؤكدًا أن هذه الوقائع تدين النظام السعودي وتثبت أنه لا يريد السلام والاستقرار ولا يرغب في أي حلول سياسية كما يدعي.

وشدد عبد السلام على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته "إزاء هذا العبث الخطير داخل اليمن، المتمثل في ضخ الأسلحة بهذا الكم الهائل"، داعيًا إياه إلى "الإجابة عن تساؤلات كبيرة بشأن تصرفات العدو السعودي التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، وترفض الحلول العادلة، في الوقت الذي ينفق فيه المليارات من أجل تغذية الحروب والصراعات".

وقال عبد السلام: "هذه هي المساعدات السعودية لليمن؛ قذائف وقنابل وصواريخ ومدافع"، مشيرًا إلى أن النظام السعودي لا يبالي بصرف المليارات على شراء الأسلحة والولاءات، وتفتيت الشعب اليمني وتمزيق أواصره وزرع الحروب بين أبنائه، ودفع الآلاف إلى محارق الموت في سبيل تحقيق مصالحه وأطماعه.

وأضاف: "كان بإمكان النظام السعودي، بشيء من العقل والرشد، أن يتعامل مع جيرانه بالاحترام والتفاهم ويكسب احترامًا مقابلًا، لكنه يأبى إلا أن يستمر في دعم الحرب والفتنة والاقتتال الداخلي".

ونبّه عبد السلام المجتمع الدولي إلى خطورة ما يقوم به العدو السعودي، داعيًا أبناء الشعب اليمني إلى اليقظة وأخذ العبرة والاستفادة من الدروس، مؤكدًا أن "العدو السعودي لا يرى في اليمن واليمنيين إلا ساحة للاحتراب والاقتتال، وهو مستعد لتغذية ذلك، فلا تكونوا وقودًا لحرب لا ناقة لكم فيها ولا جمل".



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