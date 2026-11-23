استشهد مواطن فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني في منطقة برية الرشايدة شرقي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من الضفة، والتي شملت إحراق مركبات ومنشآت زراعية، وهدم عشرات المنشآت السكنية والزراعية، إلى جانب اقتحامات واعتقالات واسعة.

وأكدت مصادر رسمية استشهاد راعٍ فلسطيني إثر إطلاق مستوطن النار عليه أثناء وجوده في منطقة برية الرشايدة شرقي بيت لحم، وسط حالة من التوتر أعقبت الاعتداء.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، رصدت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية نحو 30 اعتداءً خلال يوم واحد، تركزت أبرزها في قرى شمال رام الله، حيث أقدم مستوطنون على إحراق نحو 12 مركبة فلسطينية، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدران منازل في قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق أخرى، إذ هاجمت مجموعات من المستوطنين المزارعين وقاطفي الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل، في محاولات لإبعادهم عن أراضيهم، كما أحرقت مجموعات استيطانية غرفة زراعية في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت.

وفي الأغوار الشمالية، نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في خربة سمرة، طالت نحو 50 منشأة، بينها مساكن وحظائر للماشية وصهاريج مياه، ما أدى إلى تشريد عائلات فلسطينية وتركها دون مأوى.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا ومنشأة لتربية الدواجن في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، بالتزامن مع عمليات تجريف طالت منشآت زراعية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وعلى صعيد الاقتحامات والاعتقالات، شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة ليلية تركزت في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، وعدد من البلدات في محافظات جنين وطوباس وطولكرم، تخللتها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقال عدد من الشبان والموظفين، لا سيما في بلدتي قباطية وبيت كاحل.

وفي محيط القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه عمال فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم عبر فتحات الجدار بالقرب من بلدة حزما، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 18 شخصاً واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع استمرار القيود العسكرية المفروضة على حركة الفلسطينيين بين المدن والقرى، عبر الحواجز المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، فضلاً عن التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، في ظل اعتداءات المستوطنين وتهديداتهم المتواصلة.



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