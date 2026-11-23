شنّت الطائرات الحربية السعودية، اليوم الاثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في محافظتي لحج وتعز جنوبي اليمن، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

كذلك، شنت الطائرات الحربية عشرات الغارات الجوية التي استهدفت محافظات الحديدة وتعز وصنعاء ومناطق أخرى. وأسفرت هذه الهجمات عن ارتقاء عدد من المواطنين ووقوع جرحى في صفوف المدنيين.

واستهدفت الطائرات السعودية بثلاث غارات مديرية المقاطرة في محافظة لحج، فيما طالت ثلاث غارات أخرى مديرية صالة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة "سبأ" في مدينة الحديدة الساحلية باستشهاد 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارات استهدفت منشآت حيوية في المدينة. وأوضحت الوكالة أن إحدى الغارات استهدفت بشكل مباشر مبنى الإنشاءات التابع للمؤسسة العامة للاتصالات، مما أدى إلى دمار كبير في الموقع وسقوط ضحايا من العاملين والمارة.

وفي العاصمة صنعاء، ذكرت مصادر أن إجمالي الغارات التي نفذت على مختلف المحافظات اليمنية وصل إلى 81 غارة جوية خلال جولة التصعيد الأخيرة. وشملت هذه الاستهدافات مناطق متفرقة في مأرب والجوف وصعدة والبيضاء، بالإضافة إلى التركيز المكثف على المرافق الخدمية في الحديدة وتعز.

وأكدت البيانات الصادرة عن الجهات الصحية أن الغارات طالت منشآت ذات طابع مدني صرف، مما ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية في تلك المناطق. وأشارت إلى أن استهداف قطاع الاتصالات في الحديدة يعد مؤشرًا على توسع دائرة الأهداف لتشمل البنية التحتية الأساسية التي تعتمد عليها حياة المواطنين اليومية.

وكشفت الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عن استشهاد 12 مدنيًا وإصابة 47 آخرين خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية فقط. وتوزعت هذه الإصابات والوفيات على محافظات تعز وصعدة وحجة، بالإضافة إلى العاصمة صنعاء التي تعرضت لسلسلة من الضربات الجوية العنيفة.

ووفقًا للإحصائيات التراكمية التي أوردتها مصادر طبية، فقد ارتفع العدد الإجمالي لضحايا التصعيد الأخير إلى 1421 شخصًا، من بينهم 450 شهيدًا و971 مصابًا.

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