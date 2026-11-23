أكد الرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإسلامية المجاورة، باعتبارها دولًا شقيقة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والأعداء يسعون من خلال فرض القيود والعقوبات إلى إخضاع إيران.

وخلال مراسم إزاحة الستار عن "مشروع محورية المسجد والحوكمة المحلية"، أشار بزشكيان إلى العمليات الإجرامية التي ينفذها الأعداء عبر اغتيال العلماء والشخصيات المؤثرة في البلاد، وأكد أن الدول التي تدّعي الديمقراطية ترتكب جرائم واضحة، لافتًا إلى أن جميع النخب والعلماء الذين استشهدوا كانوا في خدمة الشعب الإيراني.

وأوضح أن الأعداء أرادوا، من خلال اغتيال هؤلاء الشخصيات الواعية والعلمية، حرمان البلاد من قدراتهم وخبراتهم، مشيرًا إلى أن العلماء والقادة العسكريين الشهداء عاشوا حياة بسيطة ونزيهة، ولم يكن لدى بعضهم حتى منزل سكني خاص.

وفي جانب آخر من حديثه، شدد رئيس الجمهورية على أن إقامة علاقات والتفاعل مع الدول الإسلامية المجاورة ضرورة لا يمكن إنكارها، موضحًا أن "هذه الدول أشقاء لنا في الدين".

وقال: "إن الولايات المتحدة والأعداء يسعون، من خلال فرض القيود والعقوبات، إلى إخضاع بلادنا"، مؤكدًا إمكانية استبدال المسارات البرية بغيرها من الطرق، عبر إقامة تعاون بنّاء ومتعدد الأطراف مع دول الجوار، بما يسهم في تخفيف القيود والمشكلات. ودعا الجميع إلى العمل من أجل الحد من أوجه القصور والصعوبات، مشيرًا إلى إمكانية العودة إلى خدمة المواطنين من خلال إحياء الدور الأساسي للمسجد وتعزيز المشاركة الشعبية.

وأكد الرئيس بزشكيان أن الشعب الإيراني صامد، وأن الحكومة تتعهد بمواصلة بذل كل ما في وسعها، حتى الشهادة، لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية. ولفت إلى ضرورة عقد اجتماعات منتظمة لتعميق العلاقات، مشيراً إلى أن المسجد قادر على إعداد كوادر تتولى إدارة شؤون البلاد في المستقبل.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار رئيس الجمهورية إلى مساعي الأعداء لإثارة الخلافات والانقسامات داخل المجتمع، قائلًا إنهم لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من إخضاع بلادنا أو إرغامها على الاستسلام عبر الحرب، ولذلك يحاولون إلحاق الضرر بنا من خلال زرع الخلافات والانقسامات.

وأكد بزشكيان أن اختلاف وجهات النظر وتباين أنماط الحياة أمران قائمان دائمًا، وينبغي تقبّل تعدد الأفكار. موضحًا أنه إذا اتفقنا على المبادئ، فسنتمكن من التوصل إلى فهم مشترك بشأن المسائل الفرعية أيضًا. وشدد على ضرورة التسامح المتبادل وعدم عرقلة عمل الآخرين، مؤكدًا أن الحفاظ على الوحدة والتماسك من شأنه أن يتيح لنا إعمار الأحياء والمدن والمحافظات والبلاد بأكملها.



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