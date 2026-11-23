كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أوضاع صحية وإنسانية صعبة يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر، بينهم قاصر، في ظل فقدان عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، وحرمان بعضهم من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب انتشار الأمراض الجلدية وسوء التغذية ونقص مستلزمات النظافة.

وأكدت الهيئة في تقرير لها أن الأسير الفلسطيني محمد أبو حمود، البالغ 15 عامًا، فقد 26 كيلوغرامًا من وزنه منذ اعتقاله قبل عام، فيما لم يحصل الأسير محمد أبو ريالة، منذ اعتقاله في أيلول/سبتمبر الماضي، على الدواء الذي كان يتناوله لتنظيم ضربات القلب، وهما اثنان من خمسة أسرى عرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أوضاعهم الصحية، عقب زيارة محاميتها لسجن عوفر.

وقالت الهيئة إن أبو حمود، من قرية الجيب شمال غربي القدس، معتقل منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ويحتجز في غرفة تنتشر بين أسراها أمراض جلدية وفطرية مع ارتفاع الرطوبة ونقص مستلزمات النظافة، وأجمع الأسرى الذين التقتهم المحامية على أن إدارة السجن تقلّص كميات الطعام وتهمل علاج المرضى عمدًا.

وكان أبو ريالة، من مدينة نابلس، يتناول بانتظام دواء لعلاج تسارع ضربات القلب قبل اعتقاله في 17 أيلول/سبتمبر 2026، وبحسب الهيئة، لم تعرضه إدارة السجن على طبيب منذ ذلك الحين، ولم تزوّده بالدواء.

أما الأسير الإداري محمد حلايقة، من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، فيعاني ضيقًا في التنفس بسبب تليّف رئوي، إلى جانب ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم، ونوبات ألم وتورّم تعيق حركته بسبب النقرس.

وقالت الهيئة إن حلايقة، المعتقل منذ 23 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، يحتاج إلى أدوية منتظمة ومتابعة طبية، فيما لا تعطيه إدارة السجن أدويته سوى مرة واحدة في الأسبوع.

وفي حالة أمين قطاش، من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، بلغ ما فقده من وزنه نحو 50 كيلوغرامًا منذ اعتقاله في الخامس من حزيران/يونيو 2024، ويعاني قطاش اضطرابات في القولون والغدة الدرقية، وأمضى 16 شهرًا مصابًا بالجرب قبل أن يتعافى منه.

وفقد الأسير علي الشويكي، من رام الله، 25 كيلوغرامًا منذ اعتقاله في الرابع من أيلول/ديسمبر 2024، ولا يزال يعاني آثار كسر في قدمه تعرّض له قبل الاعتقال ويحتاج إلى متابعة، فيما يشكو من الحكّة المصاحبة للجرب من دون أن يتلقّى العلاج اللازم، بحسب الهيئة.

وقال الأسرى للمحامية إن السجّانين يتيحون لأسرى الغرفة الواحدة عشر دقائق فقط للاستحمام، ويحرمونهم من مستلزمات النظافة الشخصية، فيما تنتشر بينهم الدمامل والأكزيما وأمراض جلدية أخرى.

وأضافوا أن السجّانين يتعمّدون فتح نوافذ الغرف ليلًا رغم البرد، ويجبرونهم على البقاء جاثين على ركبهم فترات طويلة، ويكرّرون اقتحام الغرف وتفتيشها ومصادرة ما يحتفظون به من مقتنيات.

وسبق للهيئة أن وثّقت، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أوضاع ثلاثة أسرى آخرين في عوفر، من بينهم كمال فايد حسني، الذي استمرّت إصابته بالجرب أكثر من ثلاثة أشهر وانتشرت الدمامل في أنحاء جسده. وبحسب تقرير الزيارة آنذاك، لم يلحظ حسني تحسنًا بعد نحو أسبوع من تلقّيه العلاج.

وفي إحاطة أوسع عن سجون الاحتلال، استندت إلى زيارات قانونية شملت عشرات الأسرى والأسيرات خلال تشرين الأول/أكتوبر المنصرم ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قدّر نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 80% من الأسرى والأسيرات مصابون بالجرب، بينهم أطفال.

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