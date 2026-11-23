تواصل قوات العدو الصهيوني اعتداءاتها على الجنوب اللبناني، حيث استهدف القصف المدفعي المعادي وادي الحجير ووادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت والمنصوري ووادي السلوقي، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي شقرا وميس الجبل بقذيفة انشطارية، وأطراف زوطر الشرقية وميفدون.

كما سُجّل تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف محيط بلدة كفرشوبا، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي المعادي على أطراف برعشيت، وأطراف بلدة ميفدون.

وقد استهدف القصف المدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي صربين ورشاف، وأطراف بلدة قبريخا، فيما استهدف القصف الصهيوني أطراف بلدة النبطية الفوقا.

كذلك، انفجرت محلّقة مفخخة عند أطراف حي الرويس في مدينة النبطية، بينما قامت قوات العدو برفع السواتر في بلدة القنطرة.



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