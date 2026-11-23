قال المراسل العسكري في موقع "والا" أمير بوحبوط، إن الجرائم ذات الدوافع القومية في الضفة الغربية تشهد اتجاهًا تصاعديًا خلال الأيام الأخيرة، ففي ليلة السبت الماضية (21 تشرين الثاني 2026)، اندلعت هذه الجرائم في أربع بؤر مختلفة، وشملت عمليات إحراق متعمد، وتخريب الممتلكات، ورشّ كتابات تحمل تهديدات. وأنهت شرطة لواء الضفة الغربية، قبل ساعات قليلة، عملية جمع الأدلة من المواقع المختلفة، وجمعت الإفادات، لكنها لم تعتقل أي مشتبه بهم حتى هذه المرحلة.

وبحسب بوحبوط، تقول جهات في المؤسسة الأمنية، إن قائد قيادة المنطقة الوسطى؛ اللواء آفي بلوط، ذكر خلال محادثات مغلقة أنه في كل مكان شهد وجودًا معززًا لقوات الجيش "الإسرائيلي"، جرى منع الجرائم ذات الدوافع القومية. واستدلالًا على ذلك، عرض بلوط نشاط لواء المظليين في اللواء الإقليمي بنيامين، ونشاط الفرقة 98 في اللواء الإقليمي "عتصيون ويهودا"، وذلك حتى قبل نحو أسبوعين.

ولفت إلى أن جهات أمنية انتقدت عملية اتخاذ القرارات في قيادة المنطقة الوسطى، وتساءلت عن سبب عدم زيادة وجود القوات في بؤر الاحتكاك الدائمة، ولا سيما في ضوء الأدلة على نجاح هذه الخطوة، وفقًا لما عرضه بلوط. وقالت: "من الواضح للجميع أن الوضع قد يتدهور بسرعة". وفي قيادة المنطقة الوسطى، رفضوا الانتقادات، مؤكدين أن تفعيل الفرقة 98 كان مقررًا مسبقًا استعدادًا لفترة شديدة التوتر، شملت الأعياد، والمنظومة الانتخابية، وموسم قطاف الزيتون، وليس نتيجة حادثة منفردة من الجرائم ذات الدوافع القومية.

ونقل بوحبوط عن أحد كبار المسؤولين قوله: إن "الفرقة 98 أُحضرت إلى الضفة كعلاج استباقي قبل وقوع الضربة"، موضحًا أن الفرقة أُعفيت من مهمتها بعد أن اختتمت تلك الفترة "بعمليات إحباط كبيرة جدًا"، موضحًا أنها "أدت مهمتها". وأشار أيضًا إلى أنه خلال الفترة التي عملت فيها الفرقة، "لم يُصب أي مواطن في ساحة "عتصيون ويهودا"". ومن خلال تصريحاته، عزز المسؤول الانتقادات المتعلقة بالمشكلات المرتبطة بتعزيز القوات في البؤر العنيفة.

وبالتوازي مع الاستعدادات الأمنية، تطرق المسؤول الكبير إلى ارتفاع الجرائم ذات الدوافع القومية، وإلى النمو الديموغرافي وتطور البنية التحتية في الضفة، مؤكدًا ضرورة تعزيز أجهزة إنفاذ القانون والشرطة، وعدم الاكتفاء بإضافة قوات عسكرية فقط. وقالوا في قيادة المنطقة الوسطى، إن الجرائم ذات الدوافع القومية تُعرّف باعتبارها مشكلة شرطية تستوجب الاعتقال والتحقيق وتقديم لوائح اتهام، وليس بالضرورة تعزيز القوات العسكرية بمزيد من العناصر. وبناءً على ذلك، دعت جهات في القيادة إلى تعزيز لواء الضفة الغربية التابع لشرطة "إسرائيل"، حتى على حساب ألوية أخرى في الجهاز.



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