منذ سنوات طويلة، ونحن نسمع "معزوفة" الانقسام بين حزب الله وحركة أمل. من يتابع مسار هذه الحملات ومحطاتها، يُدرك أن الأمر يتجاوز مجرد تداول الأخبار. ثمة جهد متواصل يُبذل في هذا الاتجاه، ضمن أجندة تستهدف ضرب العلاقة بين الثنائي الوطني، وإظهارها على أنها علاقة متصدّعة. في كل مرة، يجري استحضار واقعة محلية على "سخافتها"، وتسليط الضوء عليها وتضخيمها، ثم وضعها في سياق أوسع يوحي بوجود أزمة تتجاوز حدود الحادثة العابرة نفسها. وقد تُنتقى بعض التفاصيل وتُفصل عن ظروفها وسياقاتها، لتُقدَّم بوصفها دليلًا على تراجع التحالف أو اهتزاز الثقة بين الطرفين. وعليه، يتحوّل أي حدث عابر مهما كان صغيرًا وطبيعيًا إلى مادة تُستثمر في بناء رواية متكاملة عن شرخ يُراد له أن يكبر في الأذهان.

وليس هذا الاستنتاج جديدًا على قيادتَي الطرفين. فقد سبق لسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله أن أشار إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى إيجاد وسائل لإحداث الشقاق بين حزب الله وحركة أمل، مؤكدًا أن ذلك لن يحصل بتاتًا. وأضاف في تأكيده على أهمية هذه العلاقة أن التحالف لا يصبّ في مصلحة حزب الله وحركة أمل، بل وأكثر من ذلك، في مصلحة الوطن. الموقف نفسه، كرّره حامل الأمانة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في أكثر من مناسبة. وفق سماحته، فإنّ هذا التحالف راسخ وصلب رسوخ وصلابة ومقاومة هذه الأرض، وجهاد المجاهدين. وأضاف "فليخسأ أولئك اللاعبون، ونحن لن نتخلّى عن هذا التحالف مهما كلّفنا ذلك، فهو الشرف والكرامة اللذان سنتمسّك بهما". بحسب الشيخ، فإنّ التحالف بين الحزب والحركة متجذّر ونحن واياهم بمنزلة جسد واحد. وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حين وصف طبيعة هذه العلاقة بالقول: "التحالف بين حركة أمل وحزب الله ليس تحالفًا طائفيًا... وهو بمثابة علاقة بين الروح والجسد الواحد".

لكن الإشكالية الأبرز في هذا المسار لا تقتصر على تضخيم وقائع محلية عابرة، بل تتصل أيضًا بمصادر المعلومات والروايات التي تستند إليها بعض وسائل الإعلام اللبنانية. فمن اللافت أن جهات "إسرائيلية" من مؤسسات بحثية وإعلامية، باتت تشكّل مصدرًا لبعض المواد التي تتناول العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، بحيث تنتقل قراءاتها وتقديراتها إلى وسائل إعلام لبنانية، وتُعاد صياغتها وتداولها في الفضاء الإعلامي المحلي.

وهنا لا تعود المسألة مجرّد نقل لمعلومات أو متابعة لما ينشره الجانب "الإسرائيلي"، بل تطرح إشكالية مهنية تتصل بمدى إخضاع هذه المواد للتدقيق، ومساءلة خلفيات الجهات التي تنتجها وأهدافها قبل تبنّي مضامينها أو تحويلها إلى عناوين إعلامية لبنانية. فحين تصبح الجهات "الإسرائيلية" مرجعًا في قراءة التوازنات والخلافات الداخلية اللبنانية، نكون أمام مفارقة تستحق التوقف عندها في ظل إعادة تدوير الرواية "الإسرائيلية" في الإعلام المحلي. وهذا ما حصل خلال الأيام الأخيرة حيث عادت سردية الانقسام بين حزب الله وحركة أمل إلى الواجهة على وقع سلسلة مزاعم عن تباينات في عدد من البلدات الجنوبية.

فقبل أيام، وتحديدًا في الثالث من تشرين الثاني نشر معهد "ألما الإسرائيلي" مقالًا تحت عنوان:" Hezbollah–Amal Tensions Surface Again in Southern Lebanon". المقال يتحدث عن توترات بين حزب الله وحركة أمل في بلدة الحلوسية. ويخلص إلى أن هذه الوقائع تعكس تنافسًا محليًا بين حزب الله وحركة أمل على النفوذ والموارد. لكن القصة لم تنته هنا، و"العمل من الحبّة قبّة" لم يتأخر. وهذا ما تجلّى بوضوح في التغطية الإعلامية التي أعقبت نشر معهد "ألما". وقد انتقلت القراءة "الإسرائيلية" إلى بعض المنصات الإعلامية اللبنانية التي أعادت تداولها وتوسيع دلالاتها. وعليه، تحولت حادثة بلدية محدودة إلى مادة جديدة في الحديث عن شرخ مزعوم بين حزب الله وحركة أمل. وهكذا، لم تعد المسألة مجرد خلاف حول أمر معين، بل باتت جزءًا من سردية يجري تضخيمها وإعادة إنتاجها كلما سنحت الفرصة".

وفي الرابع من تشرين الثاني؛ أي بعد يوم واحد فقط، نشر موقع "بيروت تايم" مقالًا بعنوان "صراع بين أمل وحزب الله ينفجر على خلفية تسمية شارع في الجنوب". استهلّ القيمون على الموقع المقال بالإشارة صراحةً إلى تقرير معهد "ألما" الإسرائيلي. اتخذوا منه مدخلًا لعرض الخلاف في بلدة الحلوسية. ولم يكتفِ المقال بنقل تفاصيل الخلاف الذي قال إنه حول تسمية الشارع، بل قدّمه بوصفه "مواجهة سياسية ورمزية" بين طرفي الثنائية، ثم وسّع قراءته ليربطه بالتنافس على النفوذ والموارد والحضور في المؤسسات المحلية والخدماتية، فاتحًا الباب أمام الحديث عن تململ داخل بيئة حركة أمل من ممارسات حزب الله. وهكذا، انتقلت الحادثة من تقرير "إسرائيلي" إلى معالجة إعلامية لبنانية أعيد تأطيرها ضمن سردية التنافس والشرخ.

وتحت عنوان "من خلاف تسمية شارع في الحلوسية إلى تمزيق صورة بري في كفرا… ماذا يجري بين "أمل" و"حزب الله" في الجنوب؟". نشر موقع "جنوبية" في الخامس من تشرين الثاني مقالًا يتناغم مع المعزوفة المذكورة. وفي سياق عرضه لما يسميه الخلاف، يُخصّص الموقع حيّزًا واسعًا لما نشره موقع "ألما"، فيفرد له عنوانًا عريضًا يقول: "تقرير إسرائيلي يقرأ التباينات… فهل تتجاوز حدود البلديات؟". واللافت أنّ المقال الذي يحتوي على 716 كلمة يخصّص نحو 306 كلمات من تقرير موقع "ألما" أي ما يقارب 43 بالمئة من حجمه، ما يعني أن نحو نصف مساحة المقال ذهب إلى عرض رواية المعهد "الإسرائيلي" واستعادة قراءته للخلاف، وهي مساحة لا يمكن اعتبارها مجرّد استشهاد عابر بمصدر أو إشارة إلى تقرير ذي صلة، بل تعكس حضورًا لافتًا لهذه القراءة في بناء المادة الإعلامية وتوجيه مسارها.

وعليه، شكّل تقرير "ألما" القاعدة الأساسية التي بنى عليها كاتب المقال سرديته، حيث أعاد طرحها ضمن قراءة أوسع للتنافس على النفوذ والرموز والحضور في المؤسسات المحلية. وفي محاولة تبدو أقرب إلى النأي عن الاستنتاج الذي يقود إليه المقال، أورد الموقع في ختامه جملة من التحفّظات، مشيرًا إلى أن قراءة معهد "ألما" لا تشكّل دليلًا على وجود قطيعة سياسية بين الطرفين، ناقلًا مواقف رئيس بلدية الحلوسية ومصادر حركة أمل التي تقلّل من حجم الخلاف وتؤكد إمكانية احتوائه. غير أن هذه الإشارات الختامية لا تبدّد الإيحاء الذي يصنعه العنوان والمتن، فبناء المقال وعنوانه وضعا وقائع غير مثبتة الصلة في إطار سردية واحدة عن اتساع الشرخ بين الحليفين.

وفي 5 تشرين الثاني أيضًا، وتحت عنوان :"خاص- بين النبطية والحلوسية وكفرا… ماذا يجري بين الثنائي الشيعي في الجنوب؟"، كتب موقع "الكلمة أونلاين" مقالًا خصصّه للحديث عن الموضوع المذكور. تطرق الموقع في معالجته إلى أحداث متباينة من الحلوسية وعربصاليم وكفرا، إلى جانب الإشارة إلى النبطية، ووضعها ضمن سياق واحد يوحي بتصاعد التوتر بين حزب الله وحركة أمل. ولم يكتفِ المقال بسرد ما يصفها بـ"الوقائع"، بل ذهب إلى طرح احتمال أن يكون الجنوب أمام "مرحلة جديدة من التنافس" عنوانها إعادة رسم حدود النفوذ والقرار، "وهنا بيت القصيد.

فرغم أن الموقع لم يُحِل المعلومات، خلافًا للمواقع الأخرى، إلى تقرير معهد "ألما"، فإن معالجته تقاطعت معه بوضوح في المفردات والإطار التفسيري المعتمد. فالمعهد "الإسرائيلي" خلص في تقريره إلى أن الخلاف يعكس "التنافس المستمر بين حزب الله وحركة أمل حول النفوذ والموارد والحضور في الحياة العامة للشيعة في لبنان"، فيما كتب "الكلمة أونلاين": "لا تبدو هذه الأحداث، رغم اختلاف طبيعتها، معزولة عن بعضها، بل تعكس حالة من التنافس على النفوذ والقرار داخل البيئة الشيعية". ولا يقتصر التقاطع هنا على استخدام مفردة "التنافس" أو الإشارة إلى "النفوذ"، بل يمتد إلى وضع وقائع محلية متباينة ضمن قراءة واحدة، تجعل منها مؤشرات إلى صراع أوسع على النفوذ والحضور داخل البيئة الشيعية. وبذلك، حتى في غياب الإحالة المباشرة إلى المصدر "الإسرائيلي"، تلتقي المعالجة مع الإطار الذي رسمه تقرير "ألما"، وتعيد إنتاج جانب أساس من خلاصته.

أما موقع "المدن"، فقد نشر في السادس من تشرين الثاني مقالًا تحت عنوان "خلاف بلدية الحلوسية: هل يكشف ما تخفيه علاقة أمل والحزب؟". وأشار المقال صراحةً إلى أن مركز "ألما" الإسرائيلي بثّ تفاصيل الإشكال، قبل أن يعرض روايته للخلاف، مستندًا إلى ما قال إنها معلومات حصل عليها. لكن اللافت في معالجة "المدن" أنها لم تقف عند حدود الخلاف البلدي، بل اتخذت منه مدخلًا لقراءة أوسع في طبيعة العلاقة بين الطرفين وتحولاتها السياسية والأمنية منذ عام 2023. فربط المقال بين ما جرى في الحلوسية بتبدّل قيادة حزب الله، وتراجع التواصل بين الجانبين، واختلاف مقاربتهما في التعامل مع الأزمات ومع الدولة. وهكذا، انتقلت المعالجة من عرض خلاف محلي إلى محاولة تقديمه بوصفه مؤشرًا على تحوّل أعمق في طبيعة العلاقة بين الحليفين.

وفي مقابل هذه القراءة، أورد المقال نفسه مواقف من مصادر في حزب الله وحركة أمل تؤكد استمرار التنسيق، وأن الموضوع ضُخّم وأخذ أكبر من حجمه، وأن العدو "الإسرائيلي" حاول استغلال الأمر. لكن هذه المعطيات، على الرغم من أهميتها، لم تكن هي التي تصدّرت خلاصة المقال؛ إذ عاد الكاتب ليؤكد أن التباينات باتت أكبر، وأن ما تقوله القيادتان عن متانة التحالف لا ينعكس بوضوح على الأرض. وبذلك، لم يعد الخلاف البلدي مجرد موضوع للمتابعة، بل تحوّل إلى مدخل لاستنتاجات أوسع بشأن التحالف نفسه، في قراءة تتجاوز حدود الوقائع التي عرضها المقال وتمنح التباينات المحلية والسياسية دلالات تتصل بمستقبل العلاقة برمتها. وختم المقال بالقول:"فهل تنذر الأزمة البلدية بما هو أكبر، أم أنها غمامة ستمرّ كما مرّ ما قبلها؟".

من حزب الله وحركة أمل: لا شرخ في العلاقة ولا تراجع في التنسيق

وبعيدًا عن القراءات والتحليلات والسرديات "البوليسية" القديمة الجديدة والتي لا تخرج عن سياق محاولات دق الإسفين بين الثنائي الوطني، مستغلة أي واقعة أو تباين محلي ضيّق فردي ــ إن وجد ــ لتضخيمه وتقديمه بوصفه مؤشرًا على تصدّع العلاقة بين الطرفين، تبقى المواقف الصادرة عن قيادتيهما ونوابهما هي الأقدر على التعبير عن حقيقة هذه العلاقة، بعيدًا عن التأويلات والاستنتاجات التي تُبنى بلا سند.

وفي هذا الإطار، يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في حديث لموقع "العهد"، أن حزب الله وحركة أمل يشددان باستمرار على "وثاقة" العلاقة بينهما، وهو ما يترجم من خلال لقاءات على مستويات مختلفة ــ نيابيًا وقياديًا ــ بهدف تنسيق المواقف السياسية ومناقشة الأوضاع بصورة مشتركة، فضلًا عن وجود تنسيق على مستوى الأجهزة التنفيذية الحزبية.

ويشير فياض إلى أن مواجهة المرحلة بكل تعقيداتها تستدعي تنسيقًا مكثفًا بين الطرفين اللذين يتمسكان بأهمية التشاور والتعاون في ظل مرحلة لا تستثني أيًّا منهما من الاستهدافات. ويلفت إلى وجود إدراك عميق لدى حركة أمل بأن ما يطاول المقاومة يترك ارتداداته على مجمل البيئة الشيعية والوطنية بصورة عامة، ولذلك تتعاطى حركة أمل مع المرحلة على أساس أنها ليست خارج دائرة الاستهداف.

ومن حركة أمل، يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس لموقعنا، أن ما تنشره المواقع "الإسرائيلية" عن وجود خلاف بين حزب الله وحركة أمل يندرج في إطار مخطط "إسرائيلي" يهدف إلى إحداث شرخ داخل المجتمع اللبناني عمومًا، وبين طرفي الثنائي الوطني على وجه الخصوص. ويقول إن هذا الأسلوب لن يؤدي إلى أي نتيجة، مؤكدًا أن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله راسخة بالدم والمبدأ والعقيدة والوطنية منذ عشرات السنين.

ويضيف أن محاولات إحداث هذا الشرخ سواء على المستوى الداخلي اللبناني أو الخارجي هي محاولات رخيصة، وأن أهدافها معروفة وتتمثل في إيجاد شرخ وفتنة. ويشدد على أن هذه المحاولات لن تنطلي على أحد ولن يتمكن الساعون إليها من تحقيق أي من أهدافهم، لافتًا إلى أن العلاقة بين الطرفين "أكثر من جيدة، لا بل ممتازة".

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