قال موقع "القناة 12"، إنه كان من المقرر أن يشارك رئيس الموساد السابق دادي برنياع هذا الأسبوع في إحاطة أمنية للمشرّعين في البرلمان الألماني. لكن أعضاء في البرلمان من حزب الخضر عارضوا دعوته، بسبب صلاته بجرائم حرب. وتوجهت منظمة حقوقية إلى محكمة ألمانية مطالبة باعتقاله فور وصوله إلى البلاد، وفقًا لما كشفته صحيفة "دي فيلت" خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب موقع "القناة 12"، كان حزب الخضر يُعد في الماضي حزبًا داعمًا لـ "إسرائيل"، لكنه منقسم الآن بشأن دعوة رئيس الموساد السابق، ومجرد محاولة إفشال زيارة برنياع إلى ألمانيا والعاصفة التي تدور في البوندستاغ، تشكلان دليلاً على التراجع الحاد في مكانة "إسرائيل"، ليس في أوساط الجمهور فحسب، بل حتى داخل المنظومة السياسية الألمانية.

ولفت إلى أنه كان من المقرر أن يشارك برنياع هذا الأسبوع في فعالية داخل البرلمان الألماني تتضمن إحاطة صباحية، مشيرًا إلى أن الفعالية أثارت غضبًا داخل حزب الخضر، وقد أجرى عضو البرلمان عن حزب الخضر، قاسم طه صالح، مقابلة مطولة مع صحيفة اليسار "تاز"، دعا فيها إلى إلغاء الفعالية. وقال صالح للصحيفة: "لا مكان لاستضافة مسؤول استخباراتي "إسرائيلي" في البوندستاغ، وهو متهم بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين".

وقد نشر ناشطون مؤيدون للفلسطينيين خبر زيارة برنياع على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين باعتقاله فور وصوله إلى ألمانيا. ويتهمونه بالمسؤولية عن عملية تفجير أجهزة البيجر التي نفذها الموساد والجيش عام 2024. ووفقًا للأمم المتحدة، أُصيب مدنيون أبرياء خلال العملية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الذي ينتهج سياسة معادية لـ "إسرائيل"، إن العملية كانت "انتهاكًا للقانون الدولي".

وقدمت منظمة قانونية أوروبية تُدعى ECCHR شكوى جنائية إلى الشرطة الألمانية ضد برنياع، وطالبت باعتقاله استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تتمتع به سلطات إنفاذ القانون في البلاد، وبسبب تورطه في عملية تفجير أجهزة البيجر.

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