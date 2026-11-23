قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة، إن هناك في لبنان من أتحفنا بمعنى آخر للاستقلال، وبمعايير جديدة ومختلفة تناقض المعنى والمعايير الحقيقية للاستقلال.

وخلال الاحتفال الحاشد الذي أُقيم في حسينية الإمام المهدي (عج) في الهرمل، إحياءً للذكرى السنوية الثانية لارتقاء مدير الرعاية الصحية في البقاع؛ الشهيد الدكتور بلال حسن قطايا، بحضور حشد من الفعاليات والأهالي، أضاف حمادة أن "بمفهوم هذه السلطة المستجلبة من الخارج، وبما يخالف أي مفهوم للاستقلال، يقدّمون لبنان للمحتل الذي يتدخل في تركيبته وقضائه وماليته وحقوق أبنائه؛ سفير من هنا أو منتدب من هناك، ليصوغ تحقيقًا، وليركّب ملفًا، وليقود قاضيًا، وليصدر حكمًا، وهو يتبجّح ويحتفل بعيد مزوّر للاستقلال".

أما خلال كلمته في احتفال الذكرى السنوية لارتقاء الشهيد صلاح نصري ناصر الدين، والذي أُقيم في مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر في قضاء الهرمل، بحضور حشد من الفعاليات والأهالي، فعلّق النائب حمادة على خطابَي رئيسَي الجمهورية والحكومة في ذكرى عيد الاستقلال، قائلًا إن هذا العيد كان يفترض أن يكون خطابًا عن استقلال لبنان، حتى على مستوى الشعار، وأن نرى الحد الأدنى من معناه متوافرًا.

وأضاف حمادة: "هناك مَن يحتفل بعيد الاستقلال هذا العام بمعايير جديدة، وهي أن تكون محتلًّا من العدو "الإسرائيلي" في أرضك وفي قراك، وأن يكون فخامته محتلًّا من الأميركي عبر السفراء، وأن يقودوه حتى في التدخل على مستوى التفاصيل القضائية المركّبة من عناوين الحقد والتركيب والاستهداف التي لا قيمة لها".

وتابع حمادة: "إن من معايير الاستقلال الجديد، يا دولة رئيس الوزراء، تلك الإشارة المستجدّة التي تأتي من يزيد بن فرحان، لكي يضع فلانًا في السجن، ويُخرج في المقابل قاتلًا متعمدًا متوحشًا من سجن آخر، وليعبّر أحدهم عن انتمائه لـ"الإسرائيلي"".

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