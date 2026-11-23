لفتت جمعية الوفاق الوطني في البحرين إلى أنه مع صدور الأحكام بحق علماء الدين الشيعة في البحرين، يكون الحكم في البلاد قد قضى على آخر مظاهر الدولة الحديثة التي روّج منذ سنوات على أنه انتقل إليها مع بداية الألفية، وبالتالي يكون قد نكص إلى ما قبل ذلك بكثير، وباتت الدولة الآن أشبه بالمشيخة، رغم مظاهر الحداثة السياسية.

وذكرت أنه إلى جانب إنهاء مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي تمظهر خلال المحاكمة، خرق الحكم العديد من مواد الدستور، وعلى رأسها المادتين 22 و23، واللتين تتحدثان عن حرية الضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي والبحث العلمي.

وبحسب بيان لها فقد مرّ المسار الدستوري بمحطات رئيسة بدأت بدستور عام 1973، والذي سرعان ما ضاق الحكم ذرعاً به، ليُدخل البلاد في مرحلة الظلام الدستوري قرابة 25 سنة، إلى أن جاء "ميثاق العمل الوطني" في 2001 الذي نتج عنه دستور 2002 بإرادة منفردة لتُحكم البلاد وفق دستور غير شرعي، ومع ذلك لا تلتزم السلطة بهذا الدستور كذلك رغم تفصيله بحسب إرادتها.

ولفتت إلى أنه في النتيجة لم يبقَ هناك مجال للحديث عن دستور ينظم علاقة الحاكم والمحكوم في البلاد، فالسلطة أحرقت الدستور الذي جاءت به، وباتت البلاد بحاجة ماسة لعقد اجتماعي جديد يعيد تشكيل الدولة بما يكفل لكل المكونات والمواطنين حقوقهم.

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