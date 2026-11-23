كان خطاب الاستقلال الذي ألقاه الرئيس جوزاف عون ليمرّ دون أصداء سلبية، لولا أنه قفز فجأة إلى مقاربةٍ تساوي بين الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يرتاح لحظة في العدوان على لبنان، وبين المقاومة التي تلتزم وقف إطلاق النار وسهَّلت انتشار الجيش في الجنوب دون أن تلقى أي تقدير من السلطة السياسية.

وضع الرئيس عون على درجة واحدة: "الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية"، معتبراً أن مشروع عهده "الإنقاذي" يقوم على "التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً. لا احتلال إطلاقاً، نهائياً وأبداً، ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج".

صحيح أن موضوع سلاح المقاومة محل خلاف داخلي، لكنه ليس قضية مُعيقة لاستعادة الأمن والانتظام العام، كما هي حال العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وثمة قنوات تواصل بين الرئيس عون وحزب الله بشأن هذا الموضوع، لكن الحوار انقطع في الفترة الأخيرة بسبب التصعيد المعتمد من السلطة تجاه المقاومة، ويأخذ شكل إجراءات ضد عتادها وعناصرها. وموضوعياً، لا يبدو أن هناك بديلاً عن الحوار من أجل إنتاج إستراتيجية وطنية تتلافى أي فراغ في البنية الدفاعية للبنان.

بيدَ أن الرئيس عون من خلال المساواة بين الاحتلال والمقاومة إنما يضع المشكلة ضمناً عند المقاومة، فتثقيل مسؤولية أي عامل آخر إلى مستوى ما يقوم به العدو من اقتطاع أراضٍ لبنانية وتفجير عشرات القرى وتهجير أهلها واستمرار اختطاف مواطنين والقيام بالغارات والقصف والتوغل، إنما يضع الأمور في اتجاه واضح الدلالة، خاصة أن لبنان الرسمي يتصرف كأن لا حول له ولا قوة في مواجهة التحدي الإسرائيلي انطلاقاً من نظرة مغرقة في الواقعية والاستسلام للأمر الواقع الإسرائيلي. وهكذا، يُمثل الهروب إلى الداخل طريقة لإعادة إنتاج الضجيج حول المقاومة وتحميلها مسؤولية الخراب الذي أنتجه الاحتلال، فيما تَعِدُ السلطة العدو بالسلام والأمن ونسيان الماضي والامتثال لما يطلبه منها، في حال مضت الأمور إلى اتفاق نهائي وزوال العنصر الذي يحول دون ذلك.

ويمكن تسجيل عدد من النقاط ربطاً بخطاب عيد الاستقلال:

1. جاء خطاب الرئيس عون التصعيدي بعد زيارة الموفد الأمريكي مايك والتز الذي أطلق من أمام المقرات الرئاسية شرارة الهجوم على طرف لبناني بصورة مباشرة، مستخدماً لغة عدوانية استثنائية، مما يجعل دوره خارج المسار الدبلوماسي كلياً وأقرب إلى افتتاح حملة عسكرية حدّد هدفها: "وضع السلاح تحت سيطرة الدولة اللبنانية" باعتباره "السبيل الوحيد للمضي قدماً". وللمرء أن يتساءل عن العلاقة بين الخطاب الأمريكي وخطاب الرئيس عون، لا سيما في ظل ما يقال عن التخطيط لجولة عدوان أمريكي- إسرائيلي جديدة على إيران يأملون منها إضعاف الجمهورية الإسلامية وما قد يترتب على ذلك من رهانات تسود في الإقليم.

2. لا يترك الرئيس عون حلاً آخر سوى "ضرورة تسليم السلاح"، وهذا بالضبط ما يدعو إليه الأمريكي ويريده الإسرائيلي، في حين أن هناك حلولًا يمكن إنتاجها وطنياً من خلال الحوار، والسؤال: أين أصبح تعهُّد الرئيس عون في خطاب القسم والذي جاء فيه حرفياً تأكيد على "مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من إستراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية"؟ ولماذا بعد قرابة سنتين من عهده لم يدعُ إلى مناقشة هذه السياسة فيما يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي مرفقاً باحتلال مباشر لجزء كبير من الأراضي اللبنانية؟

3. لماذا يغيب القرار 1701 وبقية القرارات الدولية عن الخطاب الرئاسي؟ ألا يتفق تغييب القرارات الدولية مع التوجه الأمريكي لإنتاج اتفاقات ثنائية تنقلب على مضمون هذه الاتفاقات، وهذا ما اتضح من خلال جولة والتز والمعلومات المتداولة عن محاولة أمريكية لتسويق مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن يُشرعن اتفاق الإطار الثلاثي الذي أعلن في حزيران/ يونيو الماضي؟ مع التذكير أن اتفاق الإطار تجاهل كلياً القرار 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة بموضوع الجنوب اللبناني. وألا يعكس هذا التجاهل المستمر إلى اليوم ضعف أداء السلطة اللبنانية على صعيد المفاوضات مع العدو، مما ينسف الثقة في قدرة الأداء التفاوضي الجاري على تأمين مصلحة لبنان؟

4. الاستمرار في تبنِّي مقولة، إن المقاومة تعمل من أجل "أجندات خارجية" يقود مباشرة إلى تجريد المقاومة من أية قيمة أخلاقية ووطنية، فضلاً عن شرعيتها. ومن خلال ذلك، يصعّب الرئيس عون الأمور على نفسه ويقفل الطريق على فتح كوَّة في جدار أزمة الثقة مع حزب الله. وبالتأكيد، لا ينسجم هذا الخطاب مع كلامه السابق عن حرصه على استمرار الحوار بين الطرفين.

5. إن الحديث بلغة الأمر عن "تسليم السلاح" وتجاهل الاحتلال والعدوان المستمرَّيْن ينطلق من فرضية تفتقر إلى الإثبات الجدي وتقول إن تسليم السلاح يؤدي حكماً إلى تراجع إسرائيلي إلى الحدود ووقف العدوان الإسرائيلي وإلى استعادة السيادة على الأراضي اللبنانية دون شروط ومكاسب إسرائيلية ودون هيمنة على أمن الجنوب مستقبلاً. وأمامنا تجربة مُرّة في وقف النار سابقاً وحالياً وتجربة اتفاق الإطار الذي استبشر به الرئيس عون ويرى نتائجه على الأرض اليوم بأمّ العين.

6. إلقاء المسؤولية على إيران في واقع مرتبط بالاحتلال والعدوان الإسرائيلي قد يغدو - من وجهة نظر كثيرين - محاولة لخلط الأمور وتوزيع المسؤوليات في غير اتجاه، بدلاً من حصرها بشكل مركّز في العدوان الإسرائيلي المتمادي. وإذ تبدو مهاجمة إيران "موضة" لبنانية رسمية منسجمة مع التموضع ضمن المعسكر الأمريكي، فهي تُعدّ تنكراً لأي دور إيجابي تؤديه إيران في نصرة لبنان، خاصة أن ثقلها في تفاهم إسلام آباد أسهم بالفعل في الحدّ من العدوان الإسرائيلي وحماية العاصمة بيروت وتُرجم بالنار في 7 حزيران/ يونيو الفائت رداً على قصف العدو الضاحية الجنوبية، في وقت كان الخطاب الرسمي ينأى بنفسه بعيداً عن هذا التفاهم.

7. كلام الرئيس عون عن العمل ليكون لبنان "حراً في قراره" يتمنى الجميع أن يكون حقيقة واقعة. لكن هل لبنان الرسمي كذلك اليوم، أم تُثقله الطلبات والتوجيهات بل والأوامر الصريحة التي يمليها المسؤولون والموفدون وآخرهم مايك ولتز، بحيث يأخذ هؤلاء راحتهم في قول ما يجب على لبنان من أولويات ومهام وفي تأليب اللبنانيين بعضهم على بعض؟

يبدو خطاب الرئيس عون موجهاً إلى شريحة من اللبنانيين لديها موقف جاهز في قبالة المقاومة، وفي هذه الحالة يميل إلى أن يكون عامل انقسام بدلاً من أن يكون عامل جمع. كذلك، يبدو الخطاب في مكان، والأداء في مكان آخر، لا سيما ما نراه من ضعف بل وعدم اكتراث أحياناً كثيرة أمام الهجمة الإسرائيلية التدميرية على قسم عزيز من لبنان. لهذا، قد يخدم مسيرة العهد الرئاسي ومصلحة لبنان أيضاً أن يقلل من توسيع الفجوة بين الأطراف اللبنانية ويعيد الأولوية مرة أخرى لحشد المواقف من أجل تحقيق مطلب الانسحاب الإسرائيلي، فربما يسهم ذلك في تقريب المواقف وترك السجال غير المثمر حول سلاح المقاومة لمصلحة نقاش موضوعي بعيداً عن الضغوط الخارجية.

الكلمات المفتاحية