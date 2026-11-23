أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله؛ الشيخ علي دعموش، أنّ "هذه السلطة قدَّمت أكبر خدمة للعدو عندما تخلَّت عن سيادة الدولة على أرضها وعندما وقَّعت على "اتفاق الإطار"".

جاء كلام الشيخ دعموش خلال حفل أقامه حزب الله، الاثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لشهادة القائد الجهادي الكبير هيثم الطباطبائي ورفيقيه، في "مجمّع المجتبى "ع"" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف سماحته: "لن نسمح للمرتهنين للخارج بفرض الإملاءات على شعبنا أو أخذ البلد إلى ما يريده العدو الصهيوني"، مؤكداً أن "البلد كله يعرف من يتدخَّل في لبنان ويُملي على السلطة قراراتها، فيما الدولة الوحيدة التي لا تتدخَّل هي إيران".

وأردف قوله: "نحن حريصون على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي ووحدة اللبنانيين، ومعركتنا هي مع العدو الصهيوني، وما نريده هو تحرير أرضنا من الاحتلال وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم وإعمارها".

وفيما شكر إيران "حكومةً وشعبًا على ما قدّموه للبنان"، قال الشيخ دعموش: "لن يسلبنا أحد حقنا في تحرير بلدنا"، مشيراً إلى أن "بيئة المقاومة المضحّية تملك القدرة على التحمُّل، وبرغم فقدانها للشهداء لكنّها تواصل الطريق ولا يتسلل إليها الوهن أو الضعف".

وتحدّث الشيخ دعموش عن سيرة الشهيد الطبطبائي، واصفًا إياه بـ"نموذج الإنسان المؤمن والعقل المدبر الحاضر دائمًا في الميدان"، مشيرًا إلى أنّه "التحق بالمقاومة الإسلامية شابًا يافعًا وكان في كل عمره مؤمنًا عابدًا ملتزمًا بالتكليف".

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