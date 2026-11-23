أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ لبنان "لن يقبل بالإتيان بأيّ قوة عسكرية بديلة لـ"اليونيفيل" إذا لم تكن تحت علم الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا ما يريده أهل الجنوب وكل اللبنانيين".

وحذّر بري، في حديث إلى صحيفة "النهار"، الاثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من "عدم وجود شاهد أممي على جرائم "إسرائيل" واحتلالها كل هذه البلدات في الجنوب".

ولفت الانتباه إلى أنّه يتم التحضير لخطوة ثالثة بشأن العريضة النيابية التي وقعها 86 نائبًا إضافة إلى الدراسة القانونية التي وُجِّهت إلى مجلس الأمن، بشأن الإتيان بقوة بديلة لـ"اليونيفيل""، موضحًا أنّ هذه "الخطوة يتوّلاها النائب ملحم خلف وسيعمل على بلورتها مع رئيس مجلس النواب".

كذلك، أكّد الرئيس بري أنّه "لا يمانع أن يتم تقديم مضمون الخطوة الثالثة باسم البرلمان أو الحكومة ما دام الهدف مشتركًا بين الرئاستين الثانية والثالثة، مع تلاقيهما مع الرئاسة الأولى والقائمة على التمسُّك بضرورة الإتيان بقوة أممية بديلة من "اليونيفيل"".

وحول جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي المتعلِّقة بإيجاد بديل "اليونيفيل"، أشار بري إلى أنّه "لا يمكن حسم حصيلتها بعد، برغم كل الجهود التي تبذلها فرنسا في هذا الخصوص".



ورأى رئيس مجلس النواب أنّ "المشهد القائم اليوم من لبنان إلى إيران هو في انتظار ما ستنتهي إليه الأخيرة في مفاوضاتها مع أميركا وعلى أيّ مخرج سترسو"، منبّهًا إلى أنّ "ما يعيشه لبنان هو "حال اللاحرب واللاسلم"".

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