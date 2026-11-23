كشفت تفاصيل جديدة بشأن الهجمات التي استهدفت سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي الليبية الأحد، بعدما تبنت أوكرانيا رسميًا هذه العملية، وأعلنت أنها أسفرت عن إغراق "كورفيت ميركوري" روسية وإصابة سفينة الشحن "إم في أنغارا" وسط روايات متباينة بشأن طريقة تنفيذ الهجمات وحجم الخسائر، في حين توعدت موسكو بالرد.

السفن التي استُهدفت

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده أغرقت "كورفيت ميركوري" الروسية قبالة السواحل الليبية، مشيرًا إلى أنها من أحدث السفن الحربية الروسية ودخلت الخدمة عام 2023.

وأضاف أن الهجوم أدى أيضًا إلى تدمير مروحية قتالية من طراز "كيه-27" كانت مرافقة للسفينة.

أما الهدف الثاني، فقال زيلينسكي إنه سفينة الشحن الجاف الروسية "إم في أنغارا" وإن القوات الروسية تستخدمها لنقل الأسلحة، مؤكدًا إصابتها إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عسكريين ليبيين أن الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بـ"ميركوري" وأشعل حريقًا فيها، وكانت تقارير ليبية قد تحدثت أيضًا عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة منطقة الصابري في بنغازي.

كيف نُفذت الهجمات؟

تختلف الروايات بشأن عدد المسيّرات وطريقة تنفيذ العملية، لكن الرئيس الأوكراني أوضح أن الهجوم على "ميركوري" نُفذ باستخدام 7 مسيّرات بحرية أوكرانية الصنع، وإن العملية نجحت رغم محاولات القوات الروسية التصدي لها.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عسكريين ليبيين، استنادًا إلى تحقيق أولي، أن عدة زوارق مسيّرة أوكرانية أُطلقت نحو السفينة، وأن 4 منها على الأقل اعتُرضت، في حين أصاب زورقان السفينة الحربية.

وفي رواية أخرى، نقلت "رويترز" عن مصدرين عسكريين ليبيين أن القوات البحرية والجوية اعترضت مساء الأحد أكثر من 20 زورقًا مسيّرًا قبالة سواحل بنغازي، وأن زورقًا مفخخًا استهدف سفينة تجارية قبالة الساحل.

كذلك، قال مصدر مسؤول في "شرق ليبيا" لـ"الجزيرة" إن المعلومات المتاحة لديه أشارت إلى أن إحدى الهجمات بدأت بطائرة مسيّرة يُرجح أنها انطلقت من بارجة أجنبية في عرض البحر، أعقبها إطلاق صاروخ باتجاه السفينة.

وقد يعكس اختلاف الأرقام ووسائل الهجوم تعدد موجاته وأهدافه، إذ تحدثت السلطات الليبية عن أكثر من هجوم خلال اليوم نفسه، بما في ذلك هجمات على الميناء وسفينة تجارية قبالة الساحل.

اتفاق سري

على صعيد متصل، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين ليبيين قولهم إن القوات الأوكرانية تعمل في منطقة غرب ليبيا بموجب "اتفاق سريّ" أقره الغرب، واستخدمت الأراضي الليبية لضرب ناقلة نفط روسية في البحر المتوسط في آذار/مارس الماضي، حسب الوكالة.

وأضاف المسؤولون للوكالة أن "القوات الأوكرانية -معظمها من خبراء الطائرات المسيّرة- كانت تعمل آنذاك بشكل رئيسي في قاعدة جوية بمدينة مصراتة بالإضافة إلى منشآت عسكرية أخرى في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية الساحلية".

ماذا نعرف عن حمولة السفينة؟

قالت سلطات "شرق ليبيا" إن السفينة التي تعرضت للهجوم كانت في طريق العودة إلى روسيا، وإن توقفها في بنغازي كان للتزود بالوقود والمؤن.

لكن مصادر عسكرية ومحلية أفادت بأن السفينة التي وقع فيها الانفجار كانت تحمل أسلحة وذخائر وطائرات مسيّرة، وربما كانت تستعد لتفريغ حمولتها.

وكشف مصدر مسؤول في "شرق ليبيا" لـ"الجزيرة نت" أن السفينة نفسها سبق أن رست في بنغازي قبل أكثر من شهر وأفرغت شحنة من الأسلحة والذخائر، نُقل جزء منها إلى قاعدة الخادم الجوية، حيث تتمركز قوات روسية ضمن ما يعرف بـ"الفيلق الأفريقي".

وأضاف المصدر، أنها عادت إلى الميناء قبل نحو يومين من الهجوم، بالتزامن مع وصول بارجة روسية. كذلك، رصدت حركة مكثفة لمركبات عسكرية داخل الميناء وعند مدخله، ورجح ارتباطها بتأمين نقل الشحنة.

خسائر متضاربة

وتباينت الروايات بشأن الخسائر البشرية التي خلفتها الهجمات، إذ نقلت "رويترز" عن مصادر طبية في "شرق ليبيا" إصابة 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، بجروح طفيفة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول ليبي قوله إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم ليبيون وروس في الهجوم على السفينة .

في المقابل، تحدثت مصادر محلية عن مقتل ليبيين وسقوط قتلى وجرحى روس دون تحديد عددهم. وكانت هيئة السلامة الوطنية قد أعلنت سيطرتها على الحريق دون تسجيل خسائر بشرية أو إصابات.

ولم تصدر حتى الآن حصيلة ليبية رسمية للخسائر البشرية، ولم تتضمن المواقف الروسية المعلنة تأكيدًا مماثلا للرواية الأوكرانية بشأن إغراق "ميركوري" وحجم الأضرار التي لحقت بالسفينة الثانية.

كييف تتبنى وموسكو تتوعد

هذا؛ وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا "تدافع" عن نفسها في الحرب وتعمل على إيجاد طرق لإحراز تقدم بعد كل هجوم روسي، متهمًا موسكو بالسعي إلى مزيد من الأراضي والتصعيد".

وأضاف أن روسيا لم تمنح بلاده فرصة للتوصل إلى حل سلمي، وأن الدبلوماسية ستكون أمامها فرصة بعد تعزيز القدرات الأوكرانية ميدانيًا.

في المقابل، قال السفير الروسي لدى ليبيا، إن الهجوم على السفينة الروسية في بنغازي "لن يبقى دون رد" وإن موسكو تبحث خياراتها، متهمًا أوكرانيا بمحاولة جر أطراف أخرى إلى "مغامراتها".

كذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إن موسكو تجري تقييمًا شاملًا للأضرار لتحديد ردّها، وإن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي تسبّبا في ظروف تتيح لروسيا إمكانية توجيه ضربة نووية.

قلق ليبي من اتساع المواجهة

وأثارت الهجمات مخاوف ليبية من تحول الموانئ والسواحل إلى ساحة لامتداد الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل وجود عسكري روسي شرق البلاد والانقسام بين السلطات الليبية.

وقال المجلس الرئاسي الليبي، إن أحداث بنغازي تتجاوز حدود الواقعة نفسها بالنظر إلى السياقين الإقليمي والدولي، محذرًا من أن هذا المسار يهدد أمن البحر المتوسط وسلامة الممرات البحرية والتجارية وإمدادات الطاقة.

وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات العسكرية والسياسية والقانونية المناسبة بما يصون سيادة ليبيا، معتبرًا أحداث بنغازي "جرس إنذار" وفرصة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة بعيدًا عن الاستقواء بالخارج.

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