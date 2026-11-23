لم يكن انتخاب متان كهانا رئيسًا لـ"الكنيست"، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، مجرد هزيمة برلمانية لمعسكر بنيامين نتنياهو، بقدر ما كشف عن تحوّل في موازين القوى داخل النظام السياسي "الإسرائيلي"، وعن إشكالية أعمق تتعلق بموقع الأحزاب العربية في إنتاج السلطة، وحدود الاعتراف بشرعية مشاركتها في تقرير هوية الحكم.

فحصول كهانا، مرشح حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت، على 66 صوتًا مقابل 52 لمرشح "الليكود" أوفير كاتس، لم يكن ممكنًا من دون دعم الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدًا، في مقابل 48 مقعدًا للمعسكر اليهودي المناهض لنتنياهو. وهي معادلة تمنح التمثيل العربي وزنًا ترجيحيًا يتجاوز حجمه العددي، وتضعه في موقع يصعب تجاوزه عند تحديد موازين السلطة.

تكمن أهمية هذا التطور في أنه نقل الدور العربي من مجرد المشاركة في المؤسسة التشريعية إلى التأثير المباشر في تحديد من يقودها. وهو انتقال لا يمكن فصله عن طبيعة النظام السياسي "الإسرائيلي" الذي يشهد صراعًا سياسيًا وأيديولوجيًا، وتتعدد المواقف من مدى شرعية تأثيره في إنتاج السلطة، بين من يتخذ موقفًا أيديولوجيًا ينطلق من الهوية القومية اليهودية للكيان، وبين من يرى فيه تكتيكًا مرحليًا للتخلص من نتنياهو ومن ثم يحيده ويواصل عزله وتطويقه.

من هنا، يمكن فهم رد الفعل الحاد لليمين القومي والديني. فالمسألة، من منظوره، لا تتعلق بخسارة رئاسة "الكنيست" وحدها، وإنما باحتمال تآكل قاعدة سياسية غير مكتوبة، أيضًا، مفادها أن تقرير هوية السلطة ينبغي أن يبقى شأنًا محصورًا بالأغلبية اليهودية، حتى عندما تسمح القواعد البرلمانية بتشكيل أغلبية مختلطة.

وقد تجلّت هذه الحساسية في عرض نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش دعم انتخاب كهانا، مقابل اشتراط عدم تعيين نواب من الأحزاب العربية في مواقع نواب رئيس "الكنيست"، وهو ما رفضه كهانا. وتكشف هذه الواقعة أن الصراع لم يكن على شخصية الرئيس بقدر ما كان على حدود النفوذ العربي المسموح به داخل مؤسسات الكيان، من دون إغفال أن ما يهم نتنياهو في هذه المرحلة هو التمسك بالسلطة أيضًا.

لكن المفارقة الأهم أن الانقسام بين المعسكرات اليهودية هو الذي أتاح للأحزاب العربية اكتساب هذا الوزن الاستثنائي. فالأحزاب المناهضة لنتنياهو، رغم اختلافاتها الجوهرية مع القوى العربية بشأن القضية الفلسطينية والهوية القومية والأمن، وجدت نفسها أمام أولوية مشتركة تتمثل في تغيير موازين الحكم.

وهنا ينبغي التمييز بين مستويين: الاستعداد للاستعانة بالأصوات العربية لإسقاط خصم سياسي، والاستعداد للاعتراف بالشراكة العربية بوصفها مكوّنًا دائمًا ومشروعًا في إنتاج السلطة. فالأول تفرضه الحسابات البرلمانية، بينما يستوجب الثاني تحولًا أعمق في التصورات السياسية التي تحكم العلاقة بين "يهودية الدولة" ومبدأ المواطنة المتساوية. ومن المؤكد أن الحليف الصهيوني الموضوعي ليس على استعداد لإحداث تحول في الموقف من العرب. هذا مع الإشارة الى أن كهانا، رئيس "الكنيست"، ينتمي الى البيئة الصهيونية الدينية، ولا يعكس انتخابه تبدلًا جوهريًا في المرجعيات القومية والأمنية للمعسكر الذي يمثله.

نعم يصح الحديث عن أن ما جرى يكشف عن تقدم الصراع الداخلي اليهودي حول "إدارة الدولة" على الخلاف القومي اليهودي–العربي في تحديد الاصطفافات البرلمانية الراهنة، من دون أن يعني تراجع الخلاف في القضايا التأسيسية.

والأكثر أهمية أن هذه المعادلة تنطوي على مخاطر ارتدادية. فكلما تعاظم الدور العربي في ترجيح السلطة، ازدادت احتمالات توظيفه من جانب اليمين القومي والديني لتعبئة قاعدته الانتخابية، ونزع الشرعية عن خصومه اليهود باعتبارهم يعتمدون على قوى لا تتبنى المشروع الصهيوني، بل وبحسب توصيفهم "داعمي الإرهاب" في إشارة الى المقاومة الفلسطينية.

وقد يدفع هذا المسار بعض الأحزاب اليهودية إلى إعادة ترتيب خلافاتها وتشكيل أغلبية تستبعد الحاجة إلى الدعم العربي. لكن هذا الاحتمال يصطدم بعمق الانقسامات المتعلقة بشخص نتنياهو، واستقلال القضاء، والعلاقة بين الدين و"الدولة"، وتوزيع النفوذ داخل المجتمع اليهودي.

في المقابل، قد يؤدي تصاعد خطاب الإقصاء إلى تعزيز المشاركة الانتخابية العربية، ما يحوّل الصراع إلى دائرة من الاستقطاب المتبادل، يكون فيها كل تقدم للنفوذ العربي دافعًا لتصعيد اليمين، وكل تصعيد يميني حافزًا إضافيًا للتعبئة العربية.

أما على المستوى الاستراتيجي، فلا ينبغي المبالغة في انعكاسات هذا التحول على الخيارات الإقليمية "الإسرائيلية". فالتأثير في تشكيل الأغلبية البرلمانية لا يعني امتلاك القدرة على تغيير العقيدة الأمنية أو السياسات تجاه الفلسطينيين ولبنان وإيران، ذلك أن هذه الخيارات تخضع لتوافقات أوسع داخل المؤسسة السياسية والأمنية "الإسرائيلية"، وهي محكومة بتصورات استراتيجية تتجاوز الانقسامات الحزبية.

ومع ذلك، يبقى نظريًا احتمال أن يفرض ترسّخ الدور العربي قيودًا سياسية إضافية على بعض الحكومات، ولا سيما إذا أصبحت استمراريتها مرتبطة بأصوات عربية ترفض سياساتها العسكرية. لكن مثل هذا التأثير يظل مشروطًا بطبيعة الائتلاف الحاكم ومدى استعداده لتحويل الاعتماد البرلماني إلى شراكة فعلية في القرار.

لذلك، فإن الاختبار الحقيقي لانتخاب كهانا ليس في نجاح الأصوات العربية في ترجيح نتيجة برلمانية، بل في ما إذا كانت هذه السابقة ستبقى استثناء أتاحته أزمة الأغلبية داخل المعسكر اليهودي، أم أن تقدم وتجذر الخلاف اليهودي اليهودي سيفرض هامشًا مستمرًا لدور عربي مضبوط. مع ذلك، حتى وفق هذه الفرضية، سيبقى هامشًا مُقيدًا بالثوابت الصهيونية ومؤقتًا.

لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا أنه في حال النجاح في الإطاحة بنتنياهو سنشهد تكتلًا يهوديًا صهيونيًا يطيح أيضًا بهذا الهامش المستجد، وسيظهر مرة أخرى، أن ليس للعرب أي أفق من خلال قواعد "اللعبة الديمقراطية"، والى ذلك الحين ستشهد الساحة السياسية الإسرائيلي الكثير من التجاذبات.

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