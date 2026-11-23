وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في لبنان بأنه "مقلق للغاية"، مشيرًا إلى أنه لا يتجه نحو الأفضل، في ظل استمرار العمليات العسكرية "الإسرائيلية" وما تثيره من مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

وخلال لقائه البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في موسكو، حذّر لافروف من تداعيات استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية"، معتبرًا أنها تفاقم خطر نشوب مواجهة عسكرية أخرى، وقال: "يا لَلأسف، أعمال الجيش "الإسرائيلي" مستمرة، وتفاقم خطر نشوب مواجهة عسكرية أخرى، وهو أمر نسعى جاهدين لتجنُّبه بأي ثمن".

وشدّد لافروف على أهمية الحفاظ على بنية الدولة اللبنانية وصون توازنها الداخلي، مؤكدًا أن ذلك يشكّل أولوية بالنسبة إلى روسيا، ولا سيما ضرورة عدم تقويض التوازن الدقيق بين المكونات السكانية الثلاثة الرئيسية في لبنان.

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